Avis – SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 980 Pro de Samsung pour PS5

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Si vous avez la chance de posséder une PS5, peut-être que son espace de stockage vous semble déjà bien trop rempli. Samsung propose un SSD de 1 ou 2 To qui peut venir adjoindre du stockage et qui s’installe facilement.

Une installation aisée

Même s’il va falloir jouer du tournevis, l’installation de ce SSD avec dissipateur thermique est relativement aisée. Il suffit pour cela de suivre la marche à suivre suivante pour bénéficier de stockage supplémentaire, après s’être muni d’un petit tournevis cruciforme.

Premièrement, il faut débrancher la PS5 et la disposer sur une table, le logo PS5 face contre la table et la prise d’alimentation contre soi.

Il suffit ensuite de soulever et faire glisser le capot de la console pour l’ôter et révéler la trappe où se logera le SSD après avoir démonté le socle permettant de positionner la PS5 à la verticale si vous l’avez installé.

On se munit de son tournevis cruciforme et on dévisse ensuite la vis qui retient le capot de la trappe.

Ensuite, il faut dévisser la seule vis dans la trappe, qui repose sur une entretoise cylindrique et garder l’ensemble de côté.

On glisse par la suite le SSD dans son encoche et on dispose la petite entretoise à cheval sous celui-ci et on visse la petite vis pour solidariser le tout.

Il ne reste ensuite plus qu’à remonter le cache de la trappe, replacer le capot et brancher la PS5. Au premier démarrage, la PS5 indique qu’il faut formater le SSD, chose qui se réalise rapidement. On a droit ensuite à un petit test, qui, dans notre cas, indique la vitesse de lecture sur le nouveau support, qui montait à 5790 Mo/s, une vitesse plus que respectable.

Dans les paramètres de la console, on pourra alors par la suite indiquer dans les options de stockage que l’on souhaite prioriser le SSD pour y stocker nos nouvelles données, et le tour est joué.

Un investissement pour les gros joueurs

Comme nous l’avons vu, il est facile d’adjoindre un SSD à sa PS5. Le modèle de Samsung 980 Pro, PCIe 4.0 NVMw M.2 avec dissipateur thermique est spécialement indiqué, de par sa conception intégrant le dissipateur thermique, puisque d’autres modèles en sont dépourvus et qu’il est alors conseillé d’en ajouter un. Reste la facture, puisque le modèle 1 To avec dissipateur thermique se vend à un peu plus de CHF 200 et celui de 2 To pour environ CHF 380, tarifs constatés ce jour sur le web.