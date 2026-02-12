« Hurlevent » : une tragédie amoureuse stylisée

Alexia Cerutti 12 février 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Dès leur plus tendre enfance la riche Catherine et le pauvre Heathcliff sont inséparables. Des années plus tard, leur amour se transforme en une passion dévastatrice.

Librement adapté du livre d’Emily Brontë ce drame romantique explore la passion obsessionnelle et destructrice qui lie Heathcliff et la belle Catherine. La réussite du film doit beaucoup à son duo de stars charismatiques et glamour Margot Robbie et Jacob Elordi. L’image est léchée et le scénario émaillé de scènes sulfureuses et sado-masochistes. Il y est question de domination, de pouvoir, d’humiliation, de vengeance, de trahison et d’adultère. On se laisse emporter avec plaisir par ce tourbillon d’émotions et les 2h20 passent en une seconde.

Hurlevent

Un film de Emerald Fennell

Avec Margot Robbie, Jacob Elordi

Distributeur : Warner

Durée : 136 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 11 février 2026

Tags

A propos Alexia Cerutti

Voir aussi...

«  Crime 101 » : thriller hypertendu

Des vols de bijoux ont lieu sur la côte pacifique et la police a établi …

Samsung Galaxy Unpacked 2026 : les Galaxy S26 dévoilés le 25 février

Samsung officialise son événement Galaxy Unpacked à San Francisco, où la nouvelle série Galaxy S26, …

La nouvelle saison, le Règne de la Griffe débute

Après avoir connu son plus grand week-end en termes de nombre de joueurs depuis plus …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026