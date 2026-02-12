Partager Facebook

Dès leur plus tendre enfance la riche Catherine et le pauvre Heathcliff sont inséparables. Des années plus tard, leur amour se transforme en une passion dévastatrice.

Librement adapté du livre d’Emily Brontë ce drame romantique explore la passion obsessionnelle et destructrice qui lie Heathcliff et la belle Catherine. La réussite du film doit beaucoup à son duo de stars charismatiques et glamour Margot Robbie et Jacob Elordi. L’image est léchée et le scénario émaillé de scènes sulfureuses et sado-masochistes. Il y est question de domination, de pouvoir, d’humiliation, de vengeance, de trahison et d’adultère. On se laisse emporter avec plaisir par ce tourbillon d’émotions et les 2h20 passent en une seconde.

Hurlevent

Un film de Emerald Fennell

Avec Margot Robbie, Jacob Elordi

Distributeur : Warner

Durée : 136 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 11 février 2026