Dès leur plus tendre enfance la riche Catherine et le pauvre Heathcliff sont inséparables. Des années plus tard, leur amour se transforme en une passion dévastatrice.
Librement adapté du livre d’Emily Brontë ce drame romantique explore la passion obsessionnelle et destructrice qui lie Heathcliff et la belle Catherine. La réussite du film doit beaucoup à son duo de stars charismatiques et glamour Margot Robbie et Jacob Elordi. L’image est léchée et le scénario émaillé de scènes sulfureuses et sado-masochistes. Il y est question de domination, de pouvoir, d’humiliation, de vengeance, de trahison et d’adultère. On se laisse emporter avec plaisir par ce tourbillon d’émotions et les 2h20 passent en une seconde.
Hurlevent
Un film de Emerald Fennell
Avec Margot Robbie, Jacob Elordi
Distributeur : Warner
Durée : 136 minutes
Age légal : 14 ans
Age suggéré : 14 ans
Date de sortie : mercredi 11 février 2026