Call of Duty: Black Ops 7 : Nuketown est de retour

cedric 21 novembre 2025

Call of Duty: Black Ops 7 va se recevoir une mise à jour qui devrait ravir les fans de la première heure : Nuketown fait son grand retour dans une version remasterisée de la carte de Black Ops 2. 

Les joueurs pourront retourner sur le champ de bataille iconique et mettre à profit leur nouvel arsenal ainsi que leur nouvelle palette de mouvements pour découvrir la carte sous un nouveau jour. 

Pour se préparer au mieux, retrouvez dès maintenant le guide de Nuketown sur le site officiel de Call of Duty

Activision est également heureux d’annoncer que la Phase finale sera désormais accessible à tous. Les joueurs, qu’ils aient bouclé ou non la Campagne de Black Ops 7, pourront dès demain se faire parachuter sur la région d’Avalon, compléter des objectifs à plusieurs, améliorer la puissance de leurs opérateurs et débloquer des camouflages exclusifs. 

Pour ceux qui auraient terminé la Campagne avant que la Phase finale ne soit disponible, des jetons double XP et des Gobblegums Ultra seront offerts.  

