Céline attend l’arrivée de son premier enfant. Mais elle n’est pas enceinte. Dans trois mois, c’est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard de ses amis, de sa mère, et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité.

Pour son premier long-métrage, Alice Douard livre un film émouvant et essentiel sur l’homoparentalité au féminin. Campé par trois actrices talentueuses Ella Rumpf, Monia Chokri et Noémie Lvovsky, le film traite avec intelligence, sensibilité et subtilité du lien amoureux, de la comaternité et du parcours d’une combattante. Se situant après l’adoption en 2013 de la loi Taubira qui permet aux personnes de même sexe de se marier et d’adopter, le film évoque la lente et pénible procédure d’adoption et pose la question cruciale de qu’est ce, pour une femme d’attendre un enfant sans être enceinte.

Des preuves d’amour

Un film de Alice Douard

Avec Ella Rumpf, Monia Chokri, Noémie Lvovsky

Distributeur : Cineworx

Durée : 97 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 19 novembre 2025