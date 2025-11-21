Immortal Empires ouvre ses portes pour célébrer le 25e anniversaire de Total War

Partager Facebook

Le 4 décembre, les joueurs qui possèdent Total War: WARHAMMER I & II auront accès gratuitement à la campagne saluée par la critique Empires Immortels de Total War: WARHAMMER III, ainsi qu’à la campagne du prologue Le Dieu perdu, offrant ainsi une vaste et nouvelle expérience pour les joueurs.

Immortal Empires est l’expérience fantasy ultime combinant les cartes, les factions et les Seigneurs légendaires des trois jeux de la série Total War: WARHAMMER en une seule et même campagne bac à sable épique. Elle offre toute liberté de faire la guerre à travers le monde de Warhammer en proposant un niveau de stratégie avancé, une histoire riche et une rejouabilité infinie.

Les joueurs de Total War: WARHAMMER I & II qui souhaitent également déverrouiller l’expérience complète de WARHAMMER III, y compris la campagne des Royaumes du Chaos et ses dix Seigneurs légendaires supplémentaires, peuvent le faire avec le pack d’amélioration de WARHAMMER III via Steam et Epic Games Store.

Aperçu d’Immortal Empires :