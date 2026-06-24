Le pack GT Icons de Project Motor Racing est un hommage aux légendes du sport automobile

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Ce pack introduit une gamme variée de voitures de course qui ont marqué les années 1960 et 1970 par leur innovation, leurs performances et leur caractère unique. Des bolides légers et agiles aux légendes impressionnantes équipées de moteurs V8, ce nouveau contenu rend hommage à une époque où la course automobile exigeait à la fois vitesse, talent et courage.

Parmi les modèles phares, on retrouve plusieurs voitures de course américaines mythiques, notamment la Chaparral 2F de 1967, la Chevrolet Corvette C3 de 1973 et la Shelby Daytona Coupé de 1964.

Chaque voiture du pack « GT Icons » apporte au circuit son caractère bien distinct : de l’agilité d’un bolide léger et la précision d’un moteur, à la puissance brute d’un V8, jusqu’aux icônes des courses d’endurance. Ensemble, elles incarnent une époque où la vitesse, le courage et le danger définissaient ce sport.

1 nouveau circuit et 9 voitures de course historiques

Le pack GT Icons inclut également le circuit Rocky Knoll Raceway, un circuit routier rapide et fluide situé aux États-Unis, proposant deux configurations ainsi que les voitures de course suivantes :

GT 70

Porsche 911 Carrera RSR 3.0 de 1974

Chevrolet Corvette C3 de 1973

Ford Capri RS3100 de 1973

Voitures de courses 67

Chapparal 2F de 1967

Ford Mk.IV de 1967

Lola T70 Mk 3 de 1967

GT 60

Chevrolet Corvette Grand Sport de 1965

Shelby Daytona Coupé de 1964

Jaguar Type E Lightweight de 1965

Project Motor Racing est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.