Chucky, l’icône de l’horreur, entre dans Dead by Daylight

Petit mais mortel

Les joueurs ne doivent pas sous-estimer le pouvoir de ce Tueur, ni son langage grossier. Avec de nouvelles répliques prononcées par Brad Dourif, le doubleur original de Chucky, une question se pose : qu’est-ce qui est le plus cinglant, son couteau ou sa langue ?

Avec des outils efficaces pour se faufiler sur la Carte, Chucky est une force qu’il ne faut pas négliger, utilisant sa capacité Haché Menu pour s’élancer vers l’avant et attaquer les Survivants qui ne se doutent de rien. Bien que sa taille ait ses limites, Charles Lee Ray, sous sa forme humaine, apparaît comme un esprit qui l’aide à suspendre les Survivants et à les surprendre pendant qu’ils surmontent un obstacle ou effectuent des réparations.

D’un autre côté, sa stature lui procure un avantage incroyable lorsqu’il chasse, obligeant les Survivants à toujours garder les yeux et les oreilles en alerte. Sa rage plus grande que nature et sa petite taille lui permettent de sauter par les fenêtres et de passer sous les palettes, ce qui lui permet de s’approcher de ses proies insoupçonnées, comme aucun autre Tueur ne l’a fait auparavant, grâce à sa capacité Précipiter. Qu’il s’agisse de la scène emblématique de la mort aux rats de La malédiction de Chucky, du bâton mortel de Chucky, la poupée de sang ou encore de la télévision électrisante de La Fiancée de Chucky, de nombreux accessoires inspirés de moments emblématiques donnent vie à la franchise tout en élevant le niveau d’action pour les joueurs.

« Comme un tigre à l’affût, vous ne saurez jamais où se trouve Chucky qu’à sa guise ; une guise qui implique généralement un couteau et ses nombreuses armes de prédilection », mentionne Jason Guzzo, concepteur du jeu pour Dead by Daylight. « Il ajoute au jeu une saveur amusante de sursauts, et ses répliques sont une touche d’humour noir. Ce fut un honneur absolu de l’ajouter à notre liste de Tueurs qui ne cesse de s’allonger. »

Des tenues personnalisables pour les Braves

Les joueurs pourront personnaliser leur petit Tueur grâce à une série de tenues terrifiantes, dignes des tueurs en série les plus célèbres. Les joueurs pourront même personnaliser leur tueur avec la tenue de La Brave fille, inspirée par Tiffany Valentine, alias la Fiancée de Chucky, et interprétée par la légendaire Jennifer Tilly, qui donne vie à la douce moitié de Chucky comme jamais auparavant.

Le chapitre de Dead by Daylight : Chucky sera disponible sur toutes les plateformes compatibles le 28 novembre prochain.