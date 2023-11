Découvrez Farming Simulator Kids

Partager Facebook

Farming Simulator Kids élargit son univers familial ! Alors que la licence acclamée Farming Simulator a toujours été populaire auprès des enfants, l’éditeur et développeur GIANTS Software vient d’annoncer un tout nouveau titre, permettant à la nouvelle génération de découvrir l’univers amusant et coloré de l’agriculture. Farming Simulator Kids sera disponible sur Nintendo Switch™ et appareils mobiles au printemps 2024.

Une variété de mini-jeux, agriculture ludique

Farming Simulator Kids invitera les jeunes joueurs à vivre paisiblement la vie à la ferme. Pour les éduquer et les divertir dans un environnement adapté, le gameplay de Farming Simulator Kids mettra l’accent sur l’audiovisuel, plutôt que sur les textes. Néanmoins, les voisins virtuels (dont certains sont des humanoïdes) continueront d’afficher leurs besoins et n’hésiteront pas à demander aux joueurs de récolter leurs cultures, voire même de leur préparer un délicieux sandwich.

Éducation et divertissement pour les plus jeunes

Les enfants pourront explorer diverses fermes pour cultiver et récolter des produits sains, ou prendre soin d’animaux tous plus adorables les uns que les autres : vaches, poules et même des oies. Les jeunes joueurs pourront prendre en main toute une variété de machines agricoles indispensables John Deere, comme des tracteurs et autres véhicules, tout en vivant des épopées agricoles ludiques et inoubliables ! Ces aventures seront récompensées par des succès et pourront être enregistrées grâce au mode créateur de vidéo.

Découvrir la valeur de la production agricole

« Nous sommes ravis de pouvoir initier les plus jeunes à l’agriculture et ce de manière ludique et encadrée », déclare Thomas Frey, Directeur Créatif chez GIANTS Software. « Avec John Deree, le partenaire idéal pour Farming Simulator Kids, nous sommes en train d’élaborer un jeu de ferme ludique et inoubliable, voire même inspirant, pour les jeunes joueurs. Celui-ci pourra même nourrir l’intérêt général autour de l’agriculture. »

« C’est un plaisir pour nous d’accompagner un projet aussi stimulant, qui initie les enfants à l’agriculture de manière ludique et qui éveille leur intérêt pour la production alimentaire », ajoute Stefan Mügge, Marketing Communication Manager chez John Deere.

Outre les mini-jeux tels que le jardinage ou la réalisation de sandwichs, vous pourrez également partir à la découverte de vos propres marchés, afin de vous faire une idée de la valeur des produits frais, ceux que vous aurez cultivé et dont vous vous serez occupés ! Vous pourrez également échanger des objets dans des magasins dédiés, élaborer de délicieux plats à partir de leurs produits, ou bien simplement vous détendre dans votre maison et rencontrer les personnages adorables avec lesquels vous pourrez interagir.

Caractéristiques principales :

Des graphismes et des musiques appropriées pour les enfants.

Un créateur de personnage avec de nombreux styles et possibilités.

Une multitude de lieu à découvrir : la ferme, l’étable, le marché et bien plus encore !

Plus de 10 cultures à planter et à récolter, plus de 75 produits alimentaires et plus de 100 outils et autres…

Des véhicules et outils fabriqués par John Deere, le plus grand constructeur agricole du monde.

Liez-vous d’amitié avec tous les animaux, sauvages comme domestiques !

Des personnages et des animaux adorables à rencontrer.

Des activités comme le jardinage, la conduite de véhicules, les tâches quotidiennes sur votre terrain ou encore la confection de sandwichs.

Un système de succès et de création de vidéo.

Farming Simulator Kids sera disponible sur Nintendo Switch et sur mobile au printemps 2024.