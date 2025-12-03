La Confédération Africaine de Football (CAF) officialise un nouveau partenariat international

Partager Facebook

Konami annonce la signature d’un accord de partenariat avec la Confédération Africaine de Football (CAF). La CAF est la fédération continentale qui supervise les associations de football de la région africaine, regroupant actuellement 56 pays et régions membres. Elle organise de nombreux tournois, dont la Coupe d’Afrique des Nations, qui détermine la meilleure équipe du continent et contribue de manière significative au développement du football.

Ces dernières années, le football jouit d’une popularité écrasante en Afrique, avec un intérêt croissant pour les sélections nationales comme pour les clubs locaux. Par ailleurs, l’intérêt et l’enthousiasme autour d’eFootball™ augmentent également, conduisant à la signature de ce nouvel accord de licence avec la CAF.

Pour célébrer ce partenariat, une campagne spéciale AFRICA CUP OF NATIONS 25 sera organisée dans eFootball. Des événements liés au tournoi et des joueurs stars africains apparaîtront dans le jeu, permettant aux joueurs de vivre l’excitation de la véritable compétition.

Konami continuera d’étendre son portefeuille de licences et de proposer une expérience footballistique authentique aux fans du monde entier via eFootball.