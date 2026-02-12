Partager Facebook

Des vols de bijoux ont lieu sur la côte pacifique et la police a établi un lien entre ces vols et les cartels colombiens. L’inspecteur Lou Lubesnick a une autre idée quant au responsable…

Porté par un casting de stars hollywodiennes, ce film de braquage est un thriller nerveux et efficace. Les rebondissements foisonnent relaçant sans cesse l’attention du spectateur placé durant 2h 20 sous haute tension. Les courses poursuites sont particulièrement réussies ainsi que la photographie. Un thriller qui vous offrira un bon shot d’adrénaline.

Crime 101

Un film de Bart Layton

Avec Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo

Distributeur : Sony Pictures

Durée : 139 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 11 février 2026