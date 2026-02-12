«  Crime 101 » : thriller hypertendu

Alexia Cerutti 12 février 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Des vols de bijoux ont lieu sur la côte pacifique et la police a établi un lien entre ces vols et les cartels colombiens. L’inspecteur Lou Lubesnick a une autre idée quant au responsable…

Porté par un casting de stars hollywodiennes, ce film de braquage est un thriller nerveux et efficace. Les rebondissements foisonnent relaçant sans cesse l’attention du spectateur placé durant 2h 20 sous haute tension. Les courses poursuites sont particulièrement réussies ainsi que la photographie. Un thriller qui vous offrira un bon shot d’adrénaline.

Crime 101

Un film de Bart Layton

Avec Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo

Distributeur : Sony Pictures

Durée : 139 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 11 février 2026

Tags

A propos Alexia Cerutti

Voir aussi...

« Hurlevent » : une tragédie amoureuse stylisée

Dès leur plus tendre enfance la riche Catherine et le pauvre Heathcliff sont inséparables. Des …

Samsung Galaxy Unpacked 2026 : les Galaxy S26 dévoilés le 25 février

Samsung officialise son événement Galaxy Unpacked à San Francisco, où la nouvelle série Galaxy S26, …

La nouvelle saison, le Règne de la Griffe débute

Après avoir connu son plus grand week-end en termes de nombre de joueurs depuis plus …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026