Découvrez le premier épisode de « Beyond the Light », une série de carnets de développeurs

Cette série explore la conception du jeu et son processus créatif, en commençant par un premier épisode consacré au gameplay. 007 First Light est un récit original et unique, réinventant les origines de James Bond.

Dans ce premier épisode, Andreas Krogh, Directeur du gameplay, et Thomas Pulluello, Senior Level Designer, dévoilent les coulisses du développement et expliquent comment l’équipe d’IOI donne vie à ce jeune James Bond à travers une narration interactive et un gameplay immersif.

Au cœur du gameplay de 007 First Light se trouve l’Approche Créative qui permet aux joueurs d’accomplir leurs missions à leur manière, que ce soit par l’infiltration, l’action directe ou un mélange des deux. Le gameplay repose sur plusieurs piliers : Spycraft, Instinct, Gadgets et Combat qui définissent la façon dont les joueurs peuvent exploiter les compétences, le charme et l’intelligence de Bond. Spycraft permet d’observer, d’infiltrer et de tirer parti des opportunités grâce à la discrétion et à la collecte d’informations. Instinct reflète la capacité d’adaptation de Bond, offrant aux joueurs la possibilité de bluffer, de tromper ou de bénéficier d’une concentration accrue sous pression. Les gadgets de la section Q offrent plus de possibilités en combat, proposant de nouvelles façons d’improviser et de déjouer les ennemis. Parallèlement, le combat mêle tirs précis, éliminations rapprochées et interactions avec l’environnement, garantissant que chaque affrontement soit à la fois unique et cinématographique.

En plus de cette liberté d’action, 007 First Light propose des scènes spectaculaires qui incarnent l’esprit de la franchise Bond : courses-poursuites à grande vitesse, séquences d’action haletantes et échappées impressionnantes à des altitudes vertigineuses. Chaque moment est pensé pour refléter l’évolution de Bond en agent d’élite, alliant danger, élégance et spectacle dans la plus pure tradition du 007.

007 First Light est prévue le 27 mars 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, Nintendo Switch 2 et PC, les précommandes sont déjà ouvertes.