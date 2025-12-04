Publicités sur ChatGPT : la fuite qui bouscule les certitudes

Partager Facebook

La découverte de références à des « ads features » dans le code Android alimente l’idée d’une nouvelle ère publicitaire pour l’agent conversationnel. Une décision qui, si elle se confirme, pourrait s’étendre rapidement à l’ensemble des plateformes.

ChatGPT, l’agent conversationnel conçu par OpenAI, pourrait bientôt accueillir de la publicité sur son interface, une rupture notable pour un service jusqu’ici préservé de toute intrusion commerciale. Si cette orientation se confirmait, elle marquerait un tournant majeur dans l’évolution des assistants fondés sur l’intelligence artificielle.

Publicités sur ChatGPT : un changement devenu inéluctable ?

Depuis trois ans, les utilisateurs de la version gratuite bénéficient d’un environnement épuré, dépourvu de bannières ou d’encarts sponsorisés. Mais une récente fuite remet en question cette singularité. L’ingénieur Tbor Blaho, figure reconnue pour ses analyses pointues du secteur, a en effet partagé sur X une capture d’écran issue du code de la future version bêta de l’application Android. On y distingue plusieurs références explicites à des fonctionnalités publicitaires, telles que « ads features », « search ad » ou encore « search ads carousel ». Des indices suffisamment évocateurs pour relancer les spéculations sur l’éventuelle arrivée d’annonces ciblées au sein de la plateforme.

Vers une diffusion généralisée sur l’ensemble de l’écosystème ?

Pour l’heure, ces mention apparaissent exclusivement dans le code Android. Toutefois, si OpenAI décidait d’embrasser ce modèle, il serait difficile d’imaginer que les environnements iOS et web ne soient pas rapidement concernés à leur tour. Certains observateurs estiment néanmoins que ces insertions pourraient se limiter à des usages précis, possiblement liés à des fonctionnalités émergentes telles que « Shopping Research », déjà capable de faire remonter des suggestions de produits lors d’enquêtes d’achat. À ce stade, aucune communication officielle ne vient confirmer ou infirmer ces suppositions : le code mis au jour constitue un signal, non une certitude.

Les impératifs financiers en toile de fond

Pourquoi un tel virage, alors qu’OpenAI s’y montrait jusqu’ici réticent ? L’explication réside en grande partie dans les coûts colossaux induits par le développement, l’entraînement et l’exploitation continue de modèles d’IA de pointe. Jusqu’ici, seules les formules d’abonnement assuraient des recettes récurrentes, tandis qu’une immense base d’utilisateurs gratuits demeurait économiquement sous-exploitée. L’intégration publicitaire apparaît donc comme un levier logique pour concilier accessibilité du service et viabilité économique.

Sam Altman, directeur général d’OpenAI, avait maintes fois exprimé son opposition aux publicités, qu’il envisageait comme une solution de dernier recours. Mais son discours s’est récemment nuancé. Citant l’exemple d’Instagram, il a évoqué la possibilité d’une intégration « intelligente », susceptible d’apporter une valeur ajoutée plutôt qu’une nuisance.

Vers un effet domino dans l’industrie ?

Si OpenAI franchissait officiellement le pas, nul doute que ses concurrents examineraient de près cette stratégie. Dans un secteur en quête permanente de modèles économiques durables, la publicité, notamment ciblée, demeure un ressort puissant, à condition d’être perçue par le public comme un avantage plutôt que comme une contrainte.

Les prochains mois seront donc déterminants. L’évolution du code, les déclarations officielles et les tests expérimentaux pourraient bien annoncer un changement structurel durable dans la manière dont nous interagissons avec les assistants intelligents.