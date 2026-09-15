Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition, bientôt disponible sur Nintendo Switch 2

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Une aventure épique à travers le cosmos est sur le point de commencer ! Eidos-Montréal, en collaboration avec Marvel Games annonce que Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 5 novembre 2026. Développée et éditée par Eidos-Montréal, et distribuée par Plaion Partners, cette édition est la version optimisée pour Nintendo Switch 2 du jeu primé. Elle inclut également de nouveaux contenus exclusifs.

Pour célébrer cette annonce, l’équipe a dévoilé un tout nouveau trailer présentant cette version Nintendo Switch 2, ainsi que ses nouvelles fonctionnalités.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition inclut l’ensemble des élément ayant fait le succès du titre original, mais aussi de nouveaux contenus exclusifs à la Nintendo Switch 2 :

Jeu de base complet : Marvel’s Guardians of the Galaxy dans sa version originale, incluant tous les contenus numériques précédemment publiés.

5 nouvelles tenues exclusives : de nouveaux looks pour chacun des cinq Gardiens, inspirés du glam rock des années 1980 et disponibles uniquement dans cette édition.

Prise en charge du contrôle à la souris : utilisation complète de la fonction souris de la Nintendo Switch™ 2 pour naviguer dans les menus et viser.

Visée gyroscopique : possibilité de piloter le Milano dans l’espace ou de déplacer Peter lors des séquences de glissade et des phases de jeu en apesanteur grâce aux commandes par mouvements.

Trois modes de jeu : Mode TV, mode sur table et mode portable.

« Nous avons consacré énormément de passion à ces cinq personnages, et la réaction des joueurs a confirmé qu’ils l’avaient ressentie eux aussi. Cette édition est notre façon d’offrir une dernière montée sur scène aux Gardiens, cette fois sur Nintendo Switch 2 », déclare Jean-François Dugas, Studio Creative Director chez Eidos-Montréal.

Inès Bruckner, Associate Producer, ajoute : « En développant la version Nintendo Switch 2 chez Eidos-Montréal, notre objectif était de proposer une version du jeu parfaitement adaptée à la plateforme, aussi agréable à jouer sur téléviseur qu’en mode portable. Avec l’ajout des nouvelles tenues, nous souhaitions également offrir aux Gardiens des apparences inédites inspirées de la même époque glam rock que l’album du groupe Star-Lord, une esthétique qui a particulièrement trouvé un écho auprès des fans. »

Dans Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition, Star-Lord, le chef autoproclamé des Gardiens de la Galaxie, mène son équipe au combat, à l’exploration et à travers de nombreux dialogues. L’aventure permet de rencontrer de nouveaux Super Héros, Super Vilains et mondes cosmiques. Les Gardiens peuvent être améliorés, tandis que plus de 50 tenues disponibles en jeu permettent de personnaliser leur apparence.

L’expérience est également portée par une bande-son percutante composée de plus de 30 grands succès des années 1980.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 5 novembre 2026.