MOUNT & BLADE II: BANNERLORD c’est 5 millions d’unités vendues et une nouvelle extension navale

Révélée à l’occasion du Future Games Show, une bande-annonce captivante met en scène des flottes médiévales au bord d’un assaut naval. L’extension War Sails sera disponible le 17 juin sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, et accompagnée d’une mise à jour majeure gratuite du jeu de base. En complément, TaleWorlds Entertainment confirme avoir franchi une étape importante : MONT & BLADE II: BANNERLORD a officiellement dépassé les 5 millions d’unités vendues

L’extension War Sails apporte une nouvelle profondeur stratégique au vaste monde de Calradia, en introduisant pour la première fois la guerre navale. Elle comprend une faction d’inspiration viking – marins légendaires et guerriers redoutables en combat rapproché – ainsi que de nouvelles régions côtières à explorer. Les joueurs peuvent commander des flottes, s’engager dans des batailles navales, aborder des navires ennemis et imposer des blocus, transformant ainsi la guerre sur terre comme sur mer.

Ce que les fans de longue date apprécieront le plus dans War Sails, c’est la manière dont les systèmes navals et la faction nordique s’intègrent au monde de Bannerlord et renouvellent le commerce, la guerre et la diplomatie. La possibilité d’explorer par la mer, de mener des blocus navals et de s’engager dans des combats navals influencera les stratégies de bataille dans tout Calradia, et pas seulement dans les nouveaux territoires. Les généraux devront adapter leurs tactiques en conséquence !

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD – War Sails inclura le contenu suivant :

RENCONTREZ LES NORDIQUES : Mettez le cap sur le Royaume du Nord, patrie des intrépides Nordiques. Commercez, recrutez ou combattez dans une contrée parsemée de monts escarpés et de fjords glacés. Rejoindrez-vous le Nord ou prendrez-vous ses richesses ?

Mettez le cap sur le Royaume du Nord, patrie des intrépides Nordiques. Commercez, recrutez ou combattez dans une contrée parsemée de monts escarpés et de fjords glacés. Rejoindrez-vous le Nord ou prendrez-vous ses richesses ? MAÎTRISEZ LA GUERRE NAVALE : War Sails propose des combats navals inspirés des batailles médiévales. Maîtrisez la physique du vent et de l’eau, abordez ou éperonnez des navires, neutralisez vos ennemis en brisant des rames, en coulant des coques ou en déchirant des voiles.

propose des combats navals inspirés des batailles médiévales. Maîtrisez la physique du vent et de l’eau, abordez ou éperonnez des navires, neutralisez vos ennemis en brisant des rames, en coulant des coques ou en déchirant des voiles. EXPLOREZ UNE CARTE ÉLARGIE : Calradia s’étend pour la guerre navale avec une mer du Nord, des îles, des rivières et des eaux libres. Franchissez les barrières, ravitaillez-vous et combattez vos ennemis sur terre et en mer.

Calradia s’étend pour la guerre navale avec une mer du Nord, des îles, des rivières et des eaux libres. Franchissez les barrières, ravitaillez-vous et combattez vos ennemis sur terre et en mer. CONSTRUISEZ VOTRE FLOTTE : Choisissez parmi 18 navires, chacun doté d’une maniabilité unique façonnée par le vent et les vagues. Améliorez-les avec des engins de siège, des voiles et des béliers. Acquérez des navires, améliorez vos ports ou gagnez des bateaux et des figures de proue.

Choisissez parmi 18 navires, chacun doté d’une maniabilité unique façonnée par le vent et les vagues. Améliorez-les avec des engins de siège, des voiles et des béliers. Acquérez des navires, améliorez vos ports ou gagnez des bateaux et des figures de proue. LANCEZ-VOUS DANS UNE CAMPAGNE NAVALE : Sillonnez les fleuves et les mers pour attaquer en profondeur les terres ennemies. Ravitaillez vos armées, coulez vos ennemis et bloquez des villes. Mais attention : les tempêtes et l’usure peuvent anéantir même les plans les mieux conçus.

Sillonnez les fleuves et les mers pour attaquer en profondeur les terres ennemies. Ravitaillez vos armées, coulez vos ennemis et bloquez des villes. Mais attention : les tempêtes et l’usure peuvent anéantir même les plans les mieux conçus. DÉVELOPPEZ VOTRE ARSENAL : Obtenez de nouveaux compagnons, bannières nordiques, coiffures, tatouages et armures. Développez vos compétences navales, fabriquez des armes uniques et maniez de nouvelles lances, épées et haches pour dominer la terre et la mer.

Obtenez de nouveaux compagnons, bannières nordiques, coiffures, tatouages et armures. Développez vos compétences navales, fabriquez des armes uniques et maniez de nouvelles lances, épées et haches pour dominer la terre et la mer. UN MONDE VIVANT : Les systèmes navals et la faction Nordique s’intègrent au monde de Bannerlord, renouvelant le commerce, la guerre et la diplomatie.

Parallèlement au lancement de War Sails, TaleWorlds Entertainment a confirmé la sortie d’une mise à jour gratuite : le Patch v1.3. Des mises à jour ultérieures incluront de nouvelles mécaniques de jeu, notamment des systèmes de furtivité et de déguisement pour les donjons et les repaires, des événements aléatoires liés au système de traits de personnage, une fonctionnalité de pourparlers, de nombreuses améliorations de combat et de nouveaux types d’armes, ainsi que d’autres améliorations intéressantes pour les joueurs comme pour les moddeurs.