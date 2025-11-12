L’équipe de skate. remercie la communauté et fait le point sur l’accès anticipé

L’équipe de Full Circle a publié un nouvel article dans lequel elle revient avec transparence et humilité sur le parcours de skate. depuis le lancement de son accès anticipé, tout en remerciant les plus de 20 millions de joueur·euse·s qui ont rejoint San Vansterdam depuis sa sortie. L’article de blog aborde également les principales préoccupations de la communauté et présente les mises à jour prévues en réponse à ces retours.
- Un cadeau en jeu pour tou·te·s les joueur·euse·s : Pour remercier la communauté de leur soutien et de leur patience, chaque joueur·euse recevra 2000 Tix et 500 San Van Bucks. Ce cadeau pourra être récupéré dans le jeu entre le 10 novembre et le 2 décembre.
- Retour de la communauté et correctifs : L’équipe partage les avancées réalisées sur la résolution des softlock (joueurs bloqués dans la progression de défis), des problèmes de progression, des erreurs liées au rafraîchissement des tâches, ainsi que sur la stabilité générale du jeu.
- Équilibrage de l’économie et de la progression : Suite aux retours de la communauté, les systèmes d’économie et de progression de skate. sont en cours de rééquilibrage, notamment les récompenses skate.Pass, les taux et la valeur des objets premium, afin de rendre l’expérience plus fluide, équitable et durable.
- Mises à jour de la saison 2 : À partir de la Saison 2, les joueur·euses peuvent s’attendre à environ 90 niveaux par skate.Pass, avec une augmentation des récompenses en San Van Bucks (jusqu’à 500 au total). Les équipes étudient également l’ajout d’objets sous licence et de marques partenaires pour les prochaines mises à jour.
- Modifications du report des Tix : les Tix achetés seront désormais reportés d’une saison à l’autre, tandis que les Tix non achetés seront partiellement reportés. L’équipe continuera à écouter les retours des joueur·euses et à améliorer la façon dont les Tix sont reportés d’une saison à l’autre.
- Économie des événements : Après Skate-o-Ween, le prochain événement 7-Ply Maple Harvest proposera des ajustements visant à améliorer l’équilibre des devises et la distribution globale des récompenses.