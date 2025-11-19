La forme méga évolué de Zeraora arrive dans le contenu additionnel Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension

Le fabuleux Pokémon Zeraora peut désormais méga-évoluer et ainsi libérer sa puissance survoltée sous sa forme Méga-Zeraora.
Méga-Zeraora
Ce Pokémon peut emmagasiner dans son corps une énergie électrique équivalant à dix éclairs. Cette énergie se concentre principalement sur son front, son torse, son dos et ses pattes, dans les saillies qui émettent une lueur bleue.
- Catégorie : Pokémon Vif Éclair
- Type : Électrik
- Taille : 1,5 m
- Poids : 44,5 kg
Méga-Zeraora apparaîtra dans Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension, qui sortira le 10 décembre 2025 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.