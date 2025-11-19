La forme méga évolué de Zeraora arrive dans le contenu additionnel Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension

cedric 19 novembre 2025 Games, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Toute l'actu Laisser un commentaire

Le fabuleux Pokémon Zeraora peut désormais méga-évoluer et ainsi libérer sa puissance survoltée sous sa forme Méga-Zeraora.

Méga-Zeraora
​Ce Pokémon peut emmagasiner dans son corps une énergie électrique équivalant à dix éclairs. Cette énergie se concentre principalement sur son front, son torse, son dos et ses pattes, dans les saillies qui émettent une lueur bleue.​

  • Catégorie : Pokémon Vif Éclair​
  • Type : Électrik
  • Taille : 1,5 m
  • Poids : 44,5 kg

Méga-Zeraora apparaîtra dans Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension, qui sortira le 10 décembre 2025 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

« Des preuves d’amour » au cinéma !

Céline attend l’arrivée de son premier enfant. Mais elle n’est pas enceinte. Dans trois mois, …

Préparez-vous à franchir de nouveau la Porte des ténèbres avec l’édition anniversaire de WoW : Burning Crusade Classic

Dans les terres Foudroyées, au-delà de la Porte des ténèbres, s’étend l’Outreterre, un royaume brisé …

EA Sports parle de l’avenir de sa licence EA Sports F1

Désormais, les joueurs de F1 25 pourront prolonger leur expérience l’année prochaine grâce à l’intégration complète de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025