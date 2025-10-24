Frosthaven reçoit sa première mise à jour majeure

Partager Facebook

Intitulée Awakening Protocol cette mise à jour gratuite est disponible dès maintenant pour les joueurs sur PC qui possèdent l’adaptation numérique du jeu de plateau RPG tactique acclamé par la critique d’Isaac Childres et Cephalofair Games. Awakening Protocol introduit une toute nouvelle intrigue mettant en scène la mystérieuse civilisation mécanique des Émancipés, trois héros jouables très attendus, des boss et quêtes supplémentaires, et des améliorations majeures du confort de jeu.

Inspirée par le jeu de société et les retours des joueurs, cette mise à jour de l’accès anticipé améliore FROSTHAVEN comme jamais auparavant, apportant des tonnes de nouveau contenu, de changements et d’améliorations du confort de jeu au RPG tactique. Dans Awakening Protocol, les héros exploreront la structure d’une civilisation ancienne en ruine datant d’un millénaire et affronteront leur plus grande menace à ce jour. Les Émancipés, une faction impitoyable de machines intelligentes, sont sortis de leur sommeil rouillé pour reconquérir la surface, et les joueurs devront faire les choix qui détermineront le sort de Havreblanc.

Awakening Protocol, la toute première mise à jour de l’accès anticipé de FROSTHAVEN, inclut les fonctionnalités suivantes :

L’arc narratif des Émancipés : Affrontez le soulèvement des machines, mené par un leader aussi redoutable que mystérieux.

Affrontez le soulèvement des machines, mené par un leader aussi redoutable que mystérieux. 3 nouveaux héros jouables : Débloquez 3 nouveaux héros puissants et remodelez le champ de bataille avec de nouvelles stratégies audacieuses.

Débloquez 3 nouveaux héros puissants et remodelez le champ de bataille avec de nouvelles stratégies audacieuses. 5 nouveaux boss : Affrontez des horreurs mécaniques et inconnues, dotées de capacités redoutables.

Affrontez des horreurs mécaniques et inconnues, dotées de capacités redoutables. 18+ nouvelles quêtes : Explorez de nouvelles zones et affrontez des menaces dangereuses.

Explorez de nouvelles zones et affrontez des menaces dangereuses. 1 nouveau bâtiment : Étendez les capacités de votre colonie avec la Mairie.

Étendez les capacités de votre colonie avec la Mairie. 8 améliorations de bâtiments : Améliorez et développez encore plus Havreblanc.

Améliorez et développez encore plus Havreblanc. 40+ nouveaux objets : Découvrez de nombreux nouveaux outils, armes et équipements.

Découvrez de nombreux nouveaux outils, armes et équipements. Défis : Relevez des objectifs uniques qui offrent des récompenses supplémentaires.

Relevez des objectifs uniques qui offrent des récompenses supplémentaires. Ordres de mission : Terminez de nouvelles quêtes secondaires obtenues auprès de la Mairie et augmentez les capacités de votre groupe.

Avant cette mise à jour, l’équipe de FROSTHAVEN a publié un correctif pour introduire une mini-campagne inspirée par les retours des joueurs : « La Route vers Havreblanc » qui a amélioré l’expérience de prise en main du jeu.

Jouez à FROSTHAVEN à la convention SPIEL Essen 2025

Jusqu’au 26 octobre, et pour célébrer la mise à jour Awakening Protocol, FROSTHAVEN, l’adaptation numérique du jeu de plateau à succès d’Isaac Childres, sera présent à la convention SPIEL Essen et disponible en démo jouable ! Rendez-vous au stand Cephalofair (hall 3, stand #3R200) pour essayer le tout nouveau contenu d’Awakening Protocol et discuter avec l’équipe qui a contribué à donner vie à la version digitale de FROSTHAVEN, dont son Game director, Hristo Petkov.