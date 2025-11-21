Dotemu annonce deux éditions physiques de MARVEL Cosmic Invasion : les précommandes sont lancées

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

MARVEL Cosmic Invasion, le beat’em up arcade en tag qui célèbre les différents âges d’or de MARVEL, profitera de deux versions boîtes – Standard et Deluxe – sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox. Ces éditions arriveront pour le 13 mars 2026 ; MARVEL Cosmic Invasion fera ses grands débuts le 1er décembre 2025, en version numérique sur PC et consoles.

Faites équipe avec votre revendeur préféré pour précommander MARVEL Cosmic Invasion dès maintenant (dans le monde entier, à l’exception de l’Asie).

La Deluxe Edition de MARVEL Cosmic Invasion inclut :

Une version physique de MARVEL Cosmic Invasion et un boîtier spécial

Un boîtier SteelBook de qualité supérieure, orné d’une illustration dessinée à la main du roster jouable du jeu ainsi que du redoutable méchant au centre de MARVEL Cosmic Invasion, Annihilus

Un poster célébrant les héros de MARVEL Cosmic Invasion [543 x 338 mm]

15 cartes exclusives mettant chacune en scène l’un des combattants de MARVEL Cosmic Invasion, en plus de l’un de ses pouvoirs incroyables avec des effets holographiques [135 x 170 mm]

Des planches d’autocollants représentant les 15 combattants jouables du jeu, permettant aux héros de garder un œil sur Annihilus depuis tous les points d’observation où ils sont collés