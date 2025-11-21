La soif de pouvoir ne connaît aucune limite, Screamer présente l’Anaconda Corp

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Violence, individualisme et ambition sans aucune limite sont les principales caractéristiques de l’Anaconda Corp, la quatrième équipe de Screamer. Le trio engagé dans le tournoi de Mr. A représente une importante holding aux intérêts multiples et aux fortes connexions politiques, qui ont valu à Abigail Mertens, sa fondatrice, une place influente dans la société.

Gabriel Mertens, le fils d’Abigail et leader de l’Anaconda Corp, est obsédé par le désir de sortir de l’ombre de sa mère et de prouver sa valeur au sein du groupe. À ses côtés, Hope Kaminsky, une stratège froide et calculatrice uniquement motivée par ses objectifs personnels, et Dirk van Wyk, un homme lunatique et violent qui prend plaisir à voir les autres souffrir.

Chaque course est un test non seulement de vitesse, mais aussi une démonstration de ruse et de pouvoir. Pour tester leurs limites et affirmer leur domination, tous les coups sont permis : le pouvoir est en jeu.

Prévu pour 2026, Screamer sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.