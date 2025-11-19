EA Sports parle de l’avenir de sa licence EA Sports F1

Partager Facebook

Désormais, les joueurs de F1 25 pourront prolonger leur expérience l’année prochaine grâce à l’intégration complète de la saison 2026 du Championnat du monde de Formule 1 2026 de la FIA. Disponible en 2026 sous forme d’extension payante de F1 25, cette mise à jour premium accompagnera les principaux changements prévus pour la saison 2026, incluant de nouvelles voitures, des réglementations sportives actualisées, ainsi que des écuries et des pilotes mis à jour.

En 2027, EA SPORTS sortira le prochain opus complet de la franchise. Une représentation authentique et innovante de l’action et des sensations de la Formule 1, repensée pour offrir une expérience plus riche avec de nouvelles façons de jouer pour les joueurs du monde entier. Conçu pour répondre à l’évolution rapide et à la croissance internationale de la communauté F1, dont plus d’un tiers s’est passionné pour ce sport au cours des quatre dernières années, cette nouvelle expérience s’appuiera sur les éléments plébiscités par les joueurs de longue date dans la franchise. Cette dernière célébrera l’amour de la Formule 1 à travers un jeu qui plongera les nouveaux joueurs comme les plus expérimentés dans l’ère moderne de ce sport. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un investissement stratégique pluriannuel dans la franchise EA SPORTS F1, avec le soutien de Formula One Management et des équipes de F1.

« F1 25 a rencontré un succès incroyable, porté par la passion des fans et l’énergie de ce sport », a déclaré Lee Mather, Senior Creative Director chez Codemasters. « Avec la dynamique actuelle de la Formule 1, sur la piste comme en dehors, c’est le moment est idéal pour se projeter et préparer l’avenir. Nous sommes pleinement engagés dans la franchise EA SPORTS F1. Notre plan pluriannuel prolonge l’enthousiasme de cette année avec l’extension 2026 et repense l’expérience F1 pour 2027 afin d’offrir encore plus aux joueurs de tous niveaux à travers le monde. »

Alors que la saison 2025 de F1 continue d’offrir des moments incroyables, c’est le moment idéal pour se plonger dans l’action dans F1 25, notamment avec les dernières saisons de contenus. Chaque saison ajoute un thème lié au monde réel de la Formule 1 et propose un ensemble d’événements jouables en solo ou en coopération, permettant d’obtenir des récompenses en jeu. Avec la Saison 4 désormais lancée, les joueurs de F1 25 ont accès à de toutes nouvelles livrées et à un nouveau Défi de survie qui débloque des objets à durée limitée à équiper dans différents modes de jeu.