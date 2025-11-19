Les soldes du Black Friday et du Cyber Monday arrivent sur l’Epic Games Store

cedric 19 novembre 2025 Epic Store, Games, PC, Toute l'actu Laisser un commentaire

Les joueurs vont pouvoir profiter d’offres exceptionnelles de l’Epic Games Store pour le Black Friday et le Cyber Monday ! C’est le moment de faire des économies et d’offrir des cadeaux exceptionnels !

Les soldes Édition Premium Black Friday et Cyber Monday sur l’Epic Games Store proposent dès maintenant des packs d’extension, des pass saisonniers, des tenues extravagantes et bien plus encore, sans oublier la toute nouvelle fonctionnalité d’envoi de cadeaux.

Les Éditions Premiums de cette année incluent les jeux de base et des bonus supplémentaires pour Alan Wake 2 Deluxe EditionClair Obscur: Expedition 33 – Deluxe EditionSonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe EditionRain World: Slugcat’s Lifecycle Edition, et bien plus encore. ​

De plus, partager des jeux n’a jamais été aussi simple grâce à l’option d’envoi de cadeaux ! Les joueurs peuvent désormais envoyer des jeux et des extensions directement à leurs amis, gagner des Récompenses Epic à chaque achat ou utiliser leur solde pour leur prochain cadeau.

Les Récompenses Epic sont également augmentées à 20 % lors du paiement en utilisant le système de paiement d’Epic pour les achats effectués jusqu’au 8 janvier 2026. De plus, les joueurs peuvent obtenir en permanence 20 % de remise sur les achats dans Fortnite, Rocket League et Fall Guys en utilisant le système de paiement d’Epic, et obtenir également des Récompenses Epic instantanément sur les achats éligibles comme la monnaie virtuelle et les abonnements.

Les promotions Black Friday et Cyber Monday sur les éditions premiums de l’Epic Games Store sont en cours jusqu’au 2 décembre 2025.

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

« Des preuves d’amour » au cinéma !

Céline attend l’arrivée de son premier enfant. Mais elle n’est pas enceinte. Dans trois mois, …

La forme méga évolué de Zeraora arrive dans le contenu additionnel Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension

Le fabuleux Pokémon Zeraora peut désormais méga-évoluer et ainsi libérer sa puissance survoltée sous sa …

Préparez-vous à franchir de nouveau la Porte des ténèbres avec l’édition anniversaire de WoW : Burning Crusade Classic

Dans les terres Foudroyées, au-delà de la Porte des ténèbres, s’étend l’Outreterre, un royaume brisé …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025