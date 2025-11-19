Les soldes du Black Friday et du Cyber Monday arrivent sur l’Epic Games Store

Les joueurs vont pouvoir profiter d’offres exceptionnelles de l’Epic Games Store pour le Black Friday et le Cyber Monday ! C’est le moment de faire des économies et d’offrir des cadeaux exceptionnels !

Les soldes Édition Premium Black Friday et Cyber Monday sur l’Epic Games Store proposent dès maintenant des packs d’extension, des pass saisonniers, des tenues extravagantes et bien plus encore, sans oublier la toute nouvelle fonctionnalité d’envoi de cadeaux.

Les Éditions Premiums de cette année incluent les jeux de base et des bonus supplémentaires pour Alan Wake 2 Deluxe Edition, Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition, Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition, Rain World: Slugcat’s Lifecycle Edition, et bien plus encore. ​

De plus, partager des jeux n’a jamais été aussi simple grâce à l’option d’envoi de cadeaux ! Les joueurs peuvent désormais envoyer des jeux et des extensions directement à leurs amis, gagner des Récompenses Epic à chaque achat ou utiliser leur solde pour leur prochain cadeau.

Les Récompenses Epic sont également augmentées à 20 % lors du paiement en utilisant le système de paiement d’Epic pour les achats effectués jusqu’au 8 janvier 2026. De plus, les joueurs peuvent obtenir en permanence 20 % de remise sur les achats dans Fortnite, Rocket League et Fall Guys en utilisant le système de paiement d’Epic, et obtenir également des Récompenses Epic instantanément sur les achats éligibles comme la monnaie virtuelle et les abonnements.

Les promotions Black Friday et Cyber Monday sur les éditions premiums de l’Epic Games Store sont en cours jusqu’au 2 décembre 2025.