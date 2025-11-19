Préparez-vous à franchir de nouveau la Porte des ténèbres avec l’édition anniversaire de WoW : Burning Crusade Classic

Dans les terres Foudroyées, au-delà de la Porte des ténèbres, s’étend l’Outreterre, un royaume brisé par les machinations de la Légion ardente. Partez à la découverte de ses mystères dès le 14 janvier, date à laquelle, après chaque maintenance régionale, la mise à jour de prélancement paraîtra. L’édition anniversaire de WoW : Burning Crusade Classic inaugure :



Le monde exilé de l’Outreterre : parcourez les cieux brisés et les terres dévastées de l’Outreterre, un monde exilé qui regorge de périls et de mystères.

parcourez les cieux brisés et les terres dévastées de l’Outreterre, un monde exilé qui regorge de périls et de mystères. Races jouables : Draeneï et Elfes de sang : préparez-vous à maîtriser des pouvoirs inédits en incarnant des Draeneï et des Elfes de sang au cours de votre progression vers le nouveau niveau maximum (70).

préparez-vous à maîtriser des pouvoirs inédits en incarnant des Draeneï et des Elfes de sang au cours de votre progression vers le nouveau niveau maximum (70). Et plus encore ! Également au programme : des montures volantes, le métier Joaillerie et trois raids ardus.

l’édition anniversaire de WoW : Burning Crusade Classic, qui sera disponible au début de l’année prochaine et comprise dans votre abonnement ou temps de jeu pour World of Warcraft. Vous pourrez toutefois rejoindre l’Outreterre dès le 14 janvier grâce au prélancement.