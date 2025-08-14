Le Musée Carnavalet-Histoire de Paris accueille une exposition d’art Yu-Gi-Oh! Card Game

Partager Facebook

Avec des millions de fans à travers le monde et un héritage culturel qui s’étend sur plus de 25 ans, Yu-Gi-Oh! Card Game a inspiré de nombreux domaines, tels que la mode et l’art, et demeure l’une des marques de divertissement les plus reconnaissables dans le monde.

Ouverte du samedi 30 août au dimanche 7 septembre, l’exposition coïncide avec le championnat du monde Yu-Gi-Oh! World Championship 2025, qui se tiendra du 29 au 31 août à Paris. Cette exposition temporaire, qui marque le retour du tournoi en Europe, offrira aux fans une occasion rare de découvrir l’héritage artistique de Yu-Gi-Oh! Card Game dans l’un des lieux culturels les plus emblématiques de Paris, tandis que les meilleurs Duellistes au monde se rassembleront pour s’affronter. En complément, chaque jour, les 100 premiers visiteurs auront une chance de recevoir une illustration spéciale du Dragon Blanc aux Yeux Bleus dans le style japonais « Ukiyoe », inspirée de l’art traditionnel japonais.

Fondé en 1880 et situé au cœur du Marais, le Musée Carnavalet-Histoire de Paris est l’un des plus anciens musées municipaux de Paris. Composé de deux manoirs contigus des XVIe et XVIIe siècles, le musée est célèbre pour sa vaste collection de 600 000 pièces qui retracent l’histoire de Paris depuis l’antiquité. Son architecture élégante et sa programmation immersive en font le cadre idéal pour cet événement unique en son genre.

L’entrée est gratuite, et l’exposition est ouverte à tous les âges.

Lieu : Musée Carnavalet-Histoire de Paris, 23 Rue de Sévigné, 75003 Paris, France

À ce jour, le célèbre Yu-Gi-Oh! JCJ est disponible dans le monde entier avec des produits distribués dans plus de 80 pays et traduits dans 9 langues, pour les fans de tous âges.