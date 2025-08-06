« Freaky Friday 2 » au cinéma !

Partager Facebook

L’histoire se déroule bien des années après la crise d’identité à laquelle les Coleman ont été confrontées. Anna est devenue mère à son tour. Elle a une fille et s’apprête à avoir une belle-fille également. Mais alors qu’elles font face à la myriade de défis que représente l’union de deux familles, Tess et Anna découvrent que, contre toute attente, la foudre peut vraiment frapper deux fois au même endroit…

La suite de « Freaky Friday » film culte des années 2000 multiplie les scènes rocambolesques et cocasses. Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan reprennent leur rôle respectif de mère et fille. Quant au scénario, il joue à nouveau sur les permutations corporelles (body swap movie). Cette fois, Tess et Anna sont projetées dans le corps d’adolescentes prêtes à tout pour empêcher le mariage entre leurs géniteurs. Cette comédie où quatre corps sont échangés évoque avec loufoquerie les écarts générationnels et les conflits dans les familles recomposées. On replonge avec plaisir dans l’univers du long-métrage de 2003.

Freaky Friday 2

Un film de Nisha Ganatra

Avec : Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters

Distributeur : Disney

Durée : 111 minutes

Age légal : 6 ans

Age suggéré : 10 ans

Date de sortie : mercredi 6 août 2025