Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Grand nom des thrillers domestiques, Shari Lapena est de retour avec « Repas de famille ». Comme chaque année, la famille Merton se réunit pour le repas de Pâques : les parents, les deux filles, le fils ainsi que leurs conjoints respectifs. Le repas tourne rapidement au vinaigre et les enfants s’en vont bien avant le dessert. Mais le mardi suivant le week-end de Pâques, la femme de ménage trouve les corps des époux Merton gisant dans un bain de sang. Qui a bien pu se livrer à ce double sauvage assassinat ? Dans cette famille dysfonctionnelle, chacun des enfants a un mobile pour s’en être pris à Fred Merton, patriarche aussi riche que toxique et manipulateur. Dan, son seul fils, est furieux que son père ait vendu l’entreprise qu’il comptait reprendre, Catherine, l’aînée se désole d’apprendre que ses parents se séparent de la villa dont elle rêve d’hériter. Quand à Jenna, la cadette, artiste à l’existence dissolue, elle découvre que son père veut lui couper les vivres. Les soupçons du lecteur se portent tour à tour sur chacun des enfants. C’est que chacun d’eux a un trou dans son emploi du temps qui alerte même leurs conjoints. Gravitent autour des enfants des personnages secondaires comme la sœur du défunt et bien d’autres encore qui ont tous des secrets bien gardés.

Reine du suspense, Shari Lapena tient son lecteur en haleine grâce à des chapitres courts, un style fluide et de nombreux rebondissements. Aucun temps mort jusqu’à la révélation finale.

Un excellent whodunit qui se laisse dévorer d’une traite.