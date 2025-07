FROSTHAVEN annonce sa date de sortie en accès anticipé

Partager Facebook

Développé par Snapshot Games sous la direction de Julian Gollop, créateur de X-COM, et avec Isaac Childres, l’inventeur du jeu de plateau, en tant que consultant, FROSTHAVEN sera lancé en accès anticipé dans seulement deux semaines. Les deux équipes sont ravies de s’associer pour donner vie à ce projet, et cette sortie ne marque que le début : les joueurs auront l’occasion de découvrir en avant-première l’adaptation vidéoludique du célèbre jeu de société, et de contribuer activement à son évolution en partageant leurs retours tout au long de l’accès anticipé.

Celles et ceux qui se lanceront dans cette aventure dès le tout début de l’accès anticipé pourront découvrir environ un tiers du contenu prévu pour la version 1.0 complète du jeu. Du nouveau contenu et des améliorations du gameplay seront ajoutés au fil de mises à jour prévues tous les trois mois environ. Le contenu disponible au lancement de l’accès anticipé comprendra : un mode solo et un mode multijoueur coopératif en ligne, la prise en charge de NVIDIA GeForce NOW, huit personnages uniques (dont six personnages de départ et deux à débloquer), plus de 40 quêtes tactiques, y compris des missions tutoriels approfondies, plus de 100 événements influencés par vos choix, ainsi que la possibilité de construire votre propre avant-poste en érigeant des bâtiments et en accomplissant des événements, ce qui débloquera de nouvelles fonctionnalités de jeu. Que vous ayez passé des heures sur le jeu de plateau ou que vous le découvriez tout juste, vous pourrez plonger directement dans l’action dès le début !

Les développeurs annoncent leur participation à la à la Gen Con 2025, la plus grande convention de jeux de société en Amérique du Nord, qui se tiendra du 31 juillet au 3 août au Indiana Convention Center ! Si vous y assistez, vous aurez l’occasion de jouer à une démo exclusive de l’accès anticipé du jeu sur les stands de Cephalofair Games (stand n° 1643) et de Forteller Games (stand n° 3015), de repartir avec des goodies exclusifs FROSTHAVEN, et de rencontrer les équipes qui ont contribué à donner vie au jeu de plateau dans le monde numérique.

FROSTHAVEN, RPG tactique dark fantasy inspiré du jeu de société éponyme très acclamé sortira en accès anticipé sur PC (Steam et Epic Games Store) le 31 juillet 2025 au prix de 38,99 €