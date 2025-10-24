Persona 3 Reload sort sur Nintendo Switch 2 et le fait savoir avec une nouvelle bande-annonce

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Persona 3 Reload est disponible sur Nintendo Switch 2 et s’accompagne d’une démo gratuite téléchargeable sur le Nintendo eShop.

De plus, tous les joueurs de Persona 3 Reload sur les plateformes prises en charge auront la possibilité de télécharger les nouvelles musiques ajoutées à la bande-originale du jeu sous la forme d’un patch gratuit. Avec des performances vocales de Yumi Kawamura, le patch contient huit pistes supplémentaires venues du Persona 3 original, étoffant l’offre de musiques disponibles dans le Tartare.