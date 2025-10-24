Persona 3 Reload sort sur Nintendo Switch 2 et le fait savoir avec une nouvelle bande-annonce

Persona 3 Reload est disponible sur Nintendo Switch 2 et s’accompagne d’une démo gratuite téléchargeable sur le Nintendo eShop.
De plus, tous les joueurs de Persona 3 Reload sur les plateformes prises en charge auront la possibilité de télécharger les nouvelles musiques ajoutées à la bande-originale du jeu sous la forme d’un patch gratuit. Avec des performances vocales de Yumi Kawamura, le patch contient huit pistes supplémentaires venues du Persona 3 original, étoffant l’offre de musiques disponibles dans le Tartare.
|itre
|Persona 3 Reload (Nintendo Switch 2)
|Date de sortie
|23 octobre 2025
|Plateformes
|Nintendo Switch 2
Également disponible sur : Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4.
|Versions et prix
|Édition Standard : 59,99 €Édition Deluxe numérique : 69,99 € (artbook et bande-son dématérialisés)Édition Premium numérique : 89,99 € (artbook et bande-son dématérialisés, pack de DLC P3R)
|DLC
|Pack DLC Premium Persona 3 Reload : 36,99 € (Le DLC inclut tous les contenus du Pack DLC Persona 3 Reload, plus l’artbook et la bande-son dématérialisés)Pack Persona 3 Reload : Épisode Aigis -The Answer : 34,99 € (Épisode Aigis -The Answer, ensemble musique Persona 5 Royal (Extra), ensemble musique P4G (Extra), ensemble musique & costumes de velours)Pack DLC Persona 3 Reload : 26,99 € (Le DLC inclut : lot tenues Voleurs fantômes P5R, lot uniformes lycée Shujin Academy P5R, ensemble Persona P5R 1, ensemble Persona P5R 2, ensemble musique P5R, lot uniformes lycée Yagami P4G, ensemble Persona P4G). Chaque lot est également disponible à l’achat séparément.
|Langues
|Audio complet : japonais, anglaisTexte en jeu : anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, japonais, portugais (Brésil)