Préparez-vous au décompte ultime de MotoGP24

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Visant à offrir une expérience qui reflète parfaitement les sensations des courses réelles, la franchise continue d’ajouter certaines des fonctionnalités les plus réclamées par la communauté. Après l’introduction de la météo dynamique et des courses Flag-to-Flag l’année dernière, MotoGP 24 rapprochera encore plus les joueurs de la véritable compétition grâce à l’ajout du Marché des Pilotes et du MotoGP Stewards.

Le passage désormais historique de Marc Márquez de la Repsol Honda Team à l’équipe satellite de Ducati, Gresini Racing, a ébranlé tout le monde du MotoGP. Désormais, de tels rebondissements débarqueront également sur vos consoles. En effet, le Marché des Pilotes permettra des possibilités infinies, puisque de vrais pilotes pourront désormais passer dans d’autres équipes. Ainsi, chaque saison débutera avec un effectif différent et les joueurs s’affronteront non seulement pour remporter des courses et des championnats, mais également pour trouver une nouvelle place ou conserver celle qu’ils occupent actuellement.

Le MotoGP Stewards supervisera toutes les courses et sessions chronométrée pendant le week-end, imposant des sanctions aux pilotes et à l’IA selon leur conduite sur la piste. Les pénalités varieront selon la faute commise. Allant d’un simple avertissement pour une première infraction à des sanctions plus sévères comme une pénalité de temps, un tour supplémentaire et jusqu’à l’invalidation du temps en qualification. Ainsi, pilotes et IA recevront des pénalités s’ils transgressent les règles.

Haut du formulaireLe Marché des Pilotes et le MotoGP Stewards offriront aux joueurs le mode carrière le plus développé dans un jeu MotoGP et complèteront le nouveau design introduit dans le chapitre précédent. Par exemple, grâce au MotoGP Stewards, les collisions et les conduites à risque auront des conséquences plus importantes sur les rivalités avec les autres pilotes. Les likes et les réponses sur le réseau social fictif eux, alimenteront les rumeurs sur d’éventuels transferts de pilotes.

La volonté de Milestone de rendre le jeu accessible a conduit à l’introduction d’un nouveau système de « difficulté adaptable » qui ajustera dynamiquement la difficulté des adversaires en fonction des performances du joueur. Ainsi, la complexité du jeu sera adaptée aux compétences de chaque joueur afin d’offrir à tous une expérience gratifiante.



Les améliorations apportées à l’IA et à la mécanique sont significatives. L’IA a été améliorée pour imiter le comportement réel des pilotes en compétition : les novices seront plus audacieux et agressifs pour montrer leur valeur, tandis que les anciens champions seront plus calculateurs, attendant le bon moment pour dépasser. Sur le plan mécanique, un nouveau système de réglages électroniques a été introduit pour optimiser la gestion des virages, en augmentant la puissance pour contrôler le dérapage de la roue arrière et limiter le cabrage de la moto. La gestion des pneus a également été améliorée, permettant d’exploiter tous les types de pneus sur divers circuits et de maintenir une sensation unique à chaque type de pneu.

La section en ligne de MotoGP 24 sera également enrichie par les LiveGP, un nouveau mode multijoueur conçu pour les joueurs les plus compétitifs. Il s’agit de saisons composées de plusieurs LiveGP, les joueurs seront mis au défi de gravir le classement général du Championnat en marquant des points à chaque LiveGP* auquel ils participeront. En ce qui concerne l’expérience en ligne, le cross-play permettra de se mettre en piste et de concourir quelle que soit la plateforme et la génération de console, et ce dès le premier jour. De plus, l’écran partagé pour 2 joueurs en local est confirmé (uniquement sur les versions PlayStation, Xbox et Steam) permettant des défis en duo avec ses amis.

Enfin, grâce à quatre puissants éditeurs de casques, d’autocollants, de numéros de course et d’écussons, les joueurs pourront donner libre cours à leur imagination et partager leurs créations en ligne, y compris entre plateformes.

Ce nouveau volet sera disponible le 2 mai 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et Steam.