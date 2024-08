La célèbre simulation de Police accueille une mise à jour gratuite et deux nouveaux DLC

Partager Facebook

Avec la nouvelle mise à jour 14.4, le jeu reçoit non seulement de nombreuses améliorations, mais aussi 4 skins d’uniformes gratuits. Avec le DLC Unmarked Vehicle Pack, les joueurs peuvent enfin réaliser leur rêve de partir en patrouille dans un véhicule civil grâce à 8 véhicules et 4 skins de véhicules d’infiltration. Ceux qui préfèrent continuer à porter les couleurs de la police peuvent compter sur le DLC Special Vehicle Pack, qui apporte encore plus de variété au garage avec 8 véhicules, 4 skins de police spéciaux.

Le contenu de la mise à jour 14.4. :

Plusieurs corrections de bugs et d’améliorations

4 nouveaux skins pour les uniformes : Uniforme gilet abimé Uniforme civil marron Uniforme civil vert Uniforme civil USA



Le contenu du DLC Unmarked Vehicle Pack :

Contient 8 voitures de patrouille (UTV, SPV, EPV, MPV, IPV, WPV, GPV et CPV) avec 4 sets de skin différents et une configuration d’éclairage adaptée aux véhicules civils :

Banalisé, noir

Banalisé, blanc

Donny le Donut

Livreur de pizza

Le contenu pour le DLC Special Vehicle Pack :

Contient 8 voitures de patrouille (UTV, SPV, EPV, MPV, IPV, WPV, GPV et CPV) avec 4 sets de peau différents et 2 uniformes :

Style police blanc/doré

Style shérif noir/jaune

Style police blanc/bleu

Style police blanc/noir

Uniformes : uniforme de cérémonie blanc et uniforme spécial noir

Le Pack Ultimate Fleet, qui est également disponible dès maintenant sur toutes les plateformes, permet aux policiers virtuels de disposer directement d’une flotte complète de véhicules. Il contient le DLC Unmarked Vehicle Pack, le DLC Special Vehicle Pack et le Bundle Garage avec 6 véhicules à un prix spécial.

La mise à jour 14.4. est disponible gratuitement et dès maintenant. Le DLC Unmarked Vehicle Pack et le DLC Special Vehicle Pack peuvent également être achetés au prix de 14,99 EUR. Si les joueurs souhaitent compléter leur flotte de véhicules en une seule fois, ils peuvent acheter le Pack Ultimate Fleet, qui comprend le Bundle Garage et les deux nouveaux DLC à un prix spécial de 19,99 EUR. Police Simulator : Patrol Officers est disponible sur PC, PlayStation,5, PlayStation 4, Xbox Series S|X et Xbox One. Police Simulator : Patrol Officers sortira également sur Nintendo Switch le 29 octobre prochain.