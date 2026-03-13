Nouveau trailer pour Clean Up Earth, le premier jeu de nettoyage

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Magic Pockets, studio français indépendant,​ a dévoilé lors du Future Game Show un tout nouveau trailer de Clean Up Earth, entièrement dédié à son expérience coopérative massive. Ce nouvel aperçu met en lumière l’ambition centrale du jeu : rassembler les joueurs pour restaurer ensemble des environnements ravagés par la pollution, tout en générant un impact environnemental réel. Clean Up Earth sera disponible le 2 avril 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. La version Nintendo Switch 2 sera annoncée ultérieurement.

Jouer ensemble pour agir à grande échelle

​Clean Up Earth se joue en solo, en coopération avec des amis (jusqu’à 8 joueurs) ou au sein de vastes maps réunissant 25 joueurs et plus, selon le mode choisi. Le mode solo permet d’explorer et de progresser librement, tandis que les sessions coop et multijoueur concentrent l’action sur la progression collective. Le jeu proposera au lancement 23 maps, dont trois vastes maps multijoueurs.

​Sur les maps multijoueurs, certaines actions nécessitent d’être réalisées à plusieurs, notamment venir à bout de débris imposants ou intervenir sur des phases de reconstruction. Les joueurs utilisent leurs Terra Cleaners – outil évolutif capable d’aspirer, traiter et recycler les débris – ainsi que les équipements débloqués pour se répartir les tâches et agir en complémentarité. Jouer à plusieurs permet ainsi d’optimiser les interventions et de faire avancer plus efficacement la remise en état d’une zone partagée.

​Au fil de la collecte de déchets, des éléments cachés apparaissent tels que des artefacts, vestiges, traces d’anciennes installations, ajoutant une dimension d’exploration aux maps. Ces maps pourront également être explorées de nuit, offrant une ambiance différente et encourageant les joueurs à revisiter les environnements pour prolonger l’expérience. Clean Up Earth ne propose pas de chat intégré, afin de préserver un cadre de jeu adapté à tous les publics.

Un jeu, un impact réel

​La particularité de Clean Up Earth ne s’arrête pas au gameplay. Les actions réalisées en jeu déclenchent des micro-dons automatiques financés par le studio et ses partenaires, sans participation financière des joueurs. Chaque session contribue ainsi à soutenir des associations environnementales. Ce dispositif a déjà été testé lors d’opérations menées avec Jingle Jam au profit du World Wide Fund for Nature, ainsi que lors du Steam Next Fest avec un don à l’association Wings of the Ocean, avec un déclenchement effectif de micro-dons dans les deux cas.

​Clean Up Earth n’est pas qu’un simple jeu de nettoyage cozy. C’est un rappel bienveillant que chaque petit geste compte, et que la collaboration peut générer un véritable changement.

Caractéristiques du jeu

Évadez-vous, détendez-vous et faites la différence : Dans Clean Up Earth, ressentez la satisfaction immédiate de retirer les déchets et de révéler la beauté cachée sous la pollution. Observez des paysages autrefois abîmés renaître sous vos yeux : à chaque détritus éliminé, la nature respire à nouveau, les plantes repoussent et la faune revient.

Dans Clean Up Earth, ressentez la satisfaction immédiate de retirer les déchets et de révéler la beauté cachée sous la pollution. Observez des paysages autrefois abîmés renaître sous vos yeux : à chaque détritus éliminé, la nature respire à nouveau, les plantes repoussent et la faune revient. Relaxant et gratifiant : Explorez des environnements époustouflants inspirés de lieux réels – plages baignées de soleil, montagnes embrumées ou déserts arides. Plongez dans des atmosphères apaisantes où les sons de la nature et vos actions créent un flux relaxant. Ressentez une profonde satisfaction à chaque déchet retiré, révélant davantage la beauté cachée du monde.

Explorez des environnements époustouflants inspirés de lieux réels – plages baignées de soleil, montagnes embrumées ou déserts arides. Plongez dans des atmosphères apaisantes où les sons de la nature et vos actions créent un flux relaxant. Ressentez une profonde satisfaction à chaque déchet retiré, révélant davantage la beauté cachée du monde. Le Terra Cleaner : Votre outil modulable est simple mais puissant : aspirez les déchets, déterrez les ordures enfouies, nettoyez les débris toxiques et recyclez-les dans le Recyc’lab pour restaurer les structures endommagées. Au fil de votre progression, des améliorations débloquent de nouvelles possibilités, vous permettant de relever des défis plus ambitieux et d’accéder à de nouvelles zones. Conçu pour être intuitif et gratifiant, chaque utilisation du Terra Cleaner transforme visiblement le monde.

Votre outil modulable est simple mais puissant : aspirez les déchets, déterrez les ordures enfouies, nettoyez les débris toxiques et recyclez-les dans le Recyc’lab pour restaurer les structures endommagées. Au fil de votre progression, des améliorations débloquent de nouvelles possibilités, vous permettant de relever des défis plus ambitieux et d’accéder à de nouvelles zones. Conçu pour être intuitif et gratifiant, chaque utilisation du Terra Cleaner transforme visiblement le monde. Solo, Coop, Communauté – à votre rythme : Commencez seul, invitez vos amis proches (coop jusqu’à 8 joueurs selon la taille de la map) ou rejoignez des zones de nettoyage partagées plus vastes (jusqu’à 25 joueurs et plus). Avec plus de 23 maps au lancement, dont trois vastes maps multijoueurs, Clean Up Earth propose au moins 30 heures de jeu, avec de nombreuses opportunités de revisiter les zones nettoyées. Les environnements pourront également être explorés de nuit, offrant une ambiance différente et renforçant la rejouabilité.

Commencez seul, invitez vos amis proches (coop jusqu’à 8 joueurs selon la taille de la map) ou rejoignez des zones de nettoyage partagées plus vastes (jusqu’à 25 joueurs et plus). Avec plus de 23 maps au lancement, dont trois vastes maps multijoueurs, Clean Up Earth propose au moins 30 heures de jeu, avec de nombreuses opportunités de revisiter les zones nettoyées. Les environnements pourront également être explorés de nuit, offrant une ambiance différente et renforçant la rejouabilité. Lore et découvertes du monde : Sous les déchets se cachent des artefacts anciens et des échos oubliés de civilisations passées. En nettoyant chaque zone, vous révélez ces reliques et des souvenirs quantiques ludiques. De la Zone 51 au Triangle des Bermudes, chaque map recèle des secrets à découvrir.

: Sous les déchets se cachent des artefacts anciens et des échos oubliés de civilisations passées. En nettoyant chaque zone, vous révélez ces reliques et des souvenirs quantiques ludiques. De la Zone 51 au Triangle des Bermudes, chaque map recèle des secrets à découvrir. Impact environnemental réel : Un fonds écologique intégré, testé lors du Jingle Jam 2025 et du Steam Next Fest 2026, permet à Clean Up Earth de soutenir de véritables initiatives écologiques, en collaboration avec des projets de confiance comme le World Cleanup Day et des partenaires tels que Plastic Pickup, Recyclop, Expedition MED, Wings of the Ocean, etc. Dès son lancement, Clean Up Earth offrira aux joueurs la possibilité de participer à des actions de nettoyage réelles via des micro-dons automatiques vers des ONG sélectionnées. Tout cela simplement en jouant, sans dépense supplémentaire.

Clean Up Earth sera disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et ​ Xbox Series le 2 avril 2026. La version Nintendo Switch 2 sera annoncée ultérieurement.