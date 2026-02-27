Google renforce l’IA sur Android : Gemini arrive sur Galaxy S26 et Pixel 10

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Google annonce de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle sur Android, intégrant Gemini aux Galaxy S26 et Pixel 10 pour automatiser les tâches, améliorer la recherche et renforcer la sécurité mobile.

L’écosystème mobile franchit un nouveau cap. À l’occasion de la présentation du dernier fleuron de Samsung, Google a levé le voile sur une série d’innovations majeures destinées à son système d’exploitation Android. Ces nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle, appelées à équiper notamment les futurs Galaxy S26 et Pixel 10, confirment la montée en puissance de l’IA dans l’expérience smartphone moderne.

Derrière cette annonce stratégique se dessine une ambition claire : faire de l’intelligence artificielle non plus un simple outil d’assistance, mais un véritable moteur invisible capable d’anticiper, d’automatiser et de sécuriser les usages quotidiens.

Gemini, pierre angulaire de l’IA sur Android

Au cœur de cette évolution figure Gemini, le modèle d’intelligence artificielle développé par Google. Déjà intégré à plusieurs services du groupe, il s’apprête désormais à jouer un rôle central au sein du système Android.

L’objectif affiché est double : fluidifier l’expérience utilisateur tout en renforçant la protection numérique. Gemini s’impose ainsi comme une interface conversationnelle avancée, capable de comprendre des requêtes complexes et d’exécuter des tâches élaborées avec un minimum d’interactions.

Déléguer les tâches complexes à son smartphone

Parmi les nouveautés les plus marquantes, une fonctionnalité expérimentale permet de confier à l’assistant des opérations autrefois chronophages : réserver un véhicule de transport avec chauffeur, constituer un panier de courses ou finaliser une commande via une application partenaire.

Le fonctionnement repose sur une orchestration en arrière-plan. L’utilisateur formule sa demande, Gemini prend en charge l’exécution et tient son propriétaire informé via des notifications en temps réel. Cette supervision continue garantit la transparence du processus et offre la possibilité d’intervenir à tout moment.

Dans un premier temps, cette capacité d’automatisation avancée sera proposée en version bêta sur des appareils ciblés, notamment les smartphones premium comme le Galaxy S26 de Samsung et le Pixel 10 de Google. Le déploiement initial concernera certains marchés stratégiques, dont les États-Unis et la Corée du Sud.

Lutte renforcée contre les arnaques téléphoniques

L’autre axe prioritaire de cette mise à jour Android touche à la cybersécurité. Face à la recrudescence des fraudes téléphoniques, Google introduit un système de détection des escroqueries directement intégré à l’application Téléphone.

Grâce à l’analyse en temps réel des schémas linguistiques caractéristiques des appels frauduleux, Gemini est en mesure d’identifier des tentatives suspectes pendant la conversation. Une précision d’importance : cette surveillance intelligente ne s’active pas pour les contacts déjà enregistrés et demeure désactivée par défaut, préservant ainsi la maîtrise de l’utilisateur sur ses paramètres de confidentialité.

Dans un premier temps, cette fonctionnalité ciblera les appels en anglais émis depuis les États-Unis sur les Galaxy S26. Une approche similaire sera progressivement étendue aux échanges textuels via Google Messages, avec une adaptation selon les régions.

Circle to Search : vers une recherche visuelle enrichie

Autre évolution notable, l’outil « Circle to Search » gagne en sophistication. Cette fonctionnalité, qui permet d’encercler un élément affiché à l’écran pour lancer une recherche instantanée, peut désormais reconnaître plusieurs objets simultanément.

Concrètement, il devient possible d’identifier en une seule action les différents éléments d’une tenue aperçue sur une photographie — veste, chaussures, accessoires — et d’accéder à des informations détaillées ou à des options d’achat. Cette amélioration illustre la volonté de Google de rapprocher recherche visuelle, e-commerce et interaction intuitive.

Là encore, les modèles récents tels que les Galaxy S26 et Pixel 10 seront les premiers bénéficiaires de ces avancées, sous réserve de disponibilité régionale.

Android, laboratoire d’une IA omniprésente et discrète

À travers ces annonces, Google confirme son intention de transformer Android en plateforme d’intelligence artificielle embarquée. L’assistant conversationnel gagne en autonomie, les tâches s’automatisent, la recherche devient multimodale et la sécurité s’appuie sur des analyses comportementales avancées.

Cette stratégie traduit une évolution profonde du smartphone : d’outil réactif, il tend à devenir proactif. Le terminal mobile n’attend plus uniquement les instructions ; il anticipe, suggère et protège.

En misant sur Gemini pour équiper des appareils premium comme le Galaxy S26 et le Pixel 10, Google inscrit l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience mobile 2026. Une orientation qui pourrait redéfinir durablement notre rapport à Android, à la sécurité numérique et à l’automatisation des usages quotidiens.