Les fans de Farming Simulator vont pouvoir conduire des excavatrices

GIANTS Software se prépare pour la FarmCon 26 : l’éditeur et développeur de la série Farming Simulator vient d’annoncer que l’événement aura lieu le week-end du 1er et 2 août au Volvo Construction Equipment de Konz, en Allemagne. Cette année, la convention annuelle célèbre non seulement la communauté en pleine expansion, mais aussi son 10e anniversaire.

Les fans, les moddeurs et les créateurs de contenu vont pouvoir rencontrer l’équipe et les esprits créatifs derrière Farming Simulator et assister à de nombreuses présentations. De plus, comme le veut la tradition depuis la première FarmCon (2016), les visiteurs vont avoir l’occasion d’en apprendre davantage sur les projets en cours et à venir de la série, au travers de sessions questions-réponses avec les équipes.

La convention se déroulera au siège de Volvo Construction Equipment à Konz et les visiteurs pourront profiter de nombreuses animations et activités en dehors de la scène : visite d’usine afin de découvrir les coulisses des halls de production de Volvo CE, et sortie dans le bac à sable pour tester les machines de construction électriques. Des pelles hydrauliques et des chargeuses sur pneus seront disponibles à l’essai, et les plus jeunes pourront monter à bord de machines Volvo adaptées à leur taille. De vraies machines seront mêmes à disposition pour servir de fond ultramoderne aux photos !

Billetterie ouverte

« Nous sommes ravis d’organiser la FarmCon 26 en collaboration avec Volvo, l’un des noms les plus respectés au monde dans le domaine de la construction et du transport, mais aussi une marque très appréciée des fans de Farming Simulator », déclare Christian Ammann, PDG de GIANTS Software. « Notre passion commune pour les machines de haute technologie, tant réelles que virtuelles, nous pousse à organiser un événement spectaculaire pour célébrer le dixième anniversaire de la FarmCon. Rendez-vous à la FarmCon 26 ! ».

Chaque billet pour la FarmCon 26 inclut un coupon pouvant être échangé contre un sac cadeau rempli de produits dérivés.