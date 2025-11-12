Henry se transforme en Sherlock Holmes dans Mysteria Ecclesiae

Partager Facebook

Kingdom Come: Deliverance II, Mysteria Ecclesiae, transporte Henry dans les couloirs sacrés du monastère de Sedletz, afin d’enquêter sur le mystère entourant une épidémie.

Dans Mysteria Ecclesiae, Henry enquête sur une épidémie mortelle qui se propage au sein du monastère de Sedletz. Pourtant, la réalité est bien plus obscure… Les cryptes de l’église ont été profanées, des gardes patrouillent partout et le mystère plane dans chaque recoin. Pour percer ce mystère à jour, Henry devra compter sur sa ruse, ses talents d’alchimiste et une bonne dose de discrétion. Ce nouveau DLC propose de nouvelles quêtes, des personnages mémorables, plusieurs fins possibles, mais aussi de nouveaux équipements : tenue, arme, potions et livres, le tout intégré dans une aventure riche en enquêtes.

Soif de vie médiévale ?

Débloquez l’expérience complète avec Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition qui comprend le jeu de base, l’ensemble du Chasseur Vaillant et l’Expansion Pass (qui donne accès aux trois DLC payants et au pack éphémère Shields of Season).

Replongez dans l’univers exaltant de la Bohême du XVe siècle (Europe centrale) avec Kingdom Come: Deliverance II et poursuivez là où vous vous étiez arrêtés avec son prédécesseur. Retrouvez Henry, le fils inébranlable d’un forgeron, embarqué dans une histoire tumultueuse de vengeance, de trahison et de découverte de soi.

Kingdom Come: Deliverance II est disponible sur PC , PlayStation 5 et Xbox séries.