Possessor(s) le nouveau titre du studio derrière les excellents Hyper Light Drifter et Solar Ash est disponible

cedric 12 novembre 2025 Games, PC, PS5, Toute l'actu Laisser un commentaire

Dans les ruines tentaculaires de Sanzu City, Possessor(s) suit les pérégrinations de Luca, une lycéenne dont la vie est chamboulée par une catastrophe interdimensionnelle. Gravement blessée, elle ne doit son salut qu’à sa rencontre avec Rhem, un puissant démon à la recherche d’un hôte. Ensemble, ils vont devoir se battre pour survivre, trouver les réponses derrière ce cataclysme et se confronter aux horreurs qui rodent dans les recoins de cette cité fracturée. 

Possessor(s) mélange des combats virevoltant, de la plateforme précise et de l’exploration fascinante dans la droite lignée des meilleurs Metroidvanias. Ce vaste monde interconnecté est le cadre idéal pour permettre à Luca d’enchaîner les combos stylés et les cabrioles pour atteindre de nouvelles zones à explorer. D’immenses immeubles dévastés, des aquariums inondés et autres environnements obsédants profitent d’une réalisation sublime avec des personnages dessinés à la main et des décors majestueux en 3D. 

De la plateforme précise

Maîtrisez un gameplay aérien et du platforming nerveux, en plus d’un large panel d’armes et d’améliorations

Un monde fracturé

Explorez les ruines d’une ville tortueuse constellée de dangers, de secrets et de beauté

Une histoire riche

Rencontrez et aidez divers personnages forgés par la tragédie, résolument humains.

Possessor(s) est disponible sur PC et PlayStation 5.

