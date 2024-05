Partager Facebook

Influenceuse comptant plus de 540’000 followers sur son compte instagram, Camille Yolaine sort « J’aime », son premier roman aux éditions Albin Michel. C’est précisément d’une influenceuse dont il est question dans ce roman. Cette reine des réseaux sociaux c’est Lou, une jeune femme de 27 ans, un mètre soixante-sept, portant du 36, avec des taches de rousseur, des cheveux blond, un dalmatien et un appartement qui regorge de cadeaux offerts par les grandes marques. Suivie par 730’000 personnes, elle est notamment adulée par Diane qui a plongé dans son profil comme dans un roman. Diane va tout faire pour rencontrer Lou et devenir son amie. Et le rêve va rapidement devenir réalité. Il faut dire que Lou et Diane ont une amie commune. Par ailleurs, Diane est photographe et Lou adore se faire shooter, ce qui facilite les choses. Une relation complexe, faite de jeu de pouvoir et de manipulation, va se nouer entre les deux femmes. Dès le départ, le lecteur sait qu’un drame va survenir. La question est de savoir quand, comment et pourquoi tandis que la tension monte crescendo.

S’inspirant d’un monde qu’elle connaît bien, l’autrice nous dépeint les coulisses de ce monde des instagrameuses qui postent quotidiennement et montrent leur vie, leur appart, leur chien et leurs potes à la recherche des likes (les fameux « j’aime »). Il y est question d’amitié, de fascination, de jalousie, de compétition, de célébrité ou encore de théâtre. Ecrit d’une plume fluide et très agréable, le livre est bien rythmé et se dévore d’une traite. On met sans hésiter un J’aime !