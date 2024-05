Sonos lance son tout premier casque audio: le Sonos Ace

Partager Facebook

Le Sonos Ace est un casque audio innovant qui enveloppe l’utilisateur dans une bulle de confort. Avec un son ultra haute fidélité, Sonos offre une expérience home cinéma exceptionnelle.

Sonos (Nasdaq: SONO) a annoncé aujourd’hui le lancement de son tout premier casque audio, le Sonos Ace, marquant l’entrée tant attendue de la marque dans la catégorie de l’écoute personnelle. Leader et innovateur dans le domaine de l’expérience sonore, Sonos met une fois de plus son expertise inestimable au service du son et du design, pour révolutionner l’écoute au casque. Le casque audio Bluetooth® offre un son impressionnant en audio spatial et sans perte, un mode Réduction active du bruit (ANC) et un mode Aware. Il propose aussi l’expérience home cinéma la plus complète et la plus immersive grâce à la nouvelle technologie TrueCinema de Sonos. Le Sonos Ace sera disponible à partir du 5 juin 2024 dans le monde entier, en Noir et en Soft White, pour 499 EUR (499 CHF)



«Nous l’avons fait.» Les utilisateurs nous demandent depuis des années de proposer l’expérience Sonos

sous forme de casque audio. Nous savions que notre première incursion dans cette catégorie devait

incarner l’innovation et l’expérience sonore dont Sonos est le spécialiste, a déclaré Patrick Spence, PDG de

Sonos. Le Sonos Ace intègre tout ce que nous avons appris au cours de ces deux décennies en tant que

leader de l’expérience sonore offrant un son à couper le souffle, un design élégant et un confort permanent à l’une des catégories audio les plus importantes et les plus populaires au monde.”



Un son puissant, rien que pour vous

Conçu avec soin et calibré à la perfection, le Sonos Ace dépasse toutes les attentes grâce à une large

gamme de fonctionnalités qui offre le meilleur de Sonos.



● Un son haute fidélité: Les deux haut-parleurs du Sonos Ace sont conçus sur mesure. Ils restituent

chaque fréquence avec une précision et une clarté exceptionnelles, pour profiter de chaque

seconde d’une chanson, d’un podcast ou d’un appel téléphonique.

● Une salle de cinéma privée: Le Sonos Ace offre une expérience home cinéma avec un son

surround, sans déranger les autres membres de la maison. Le son de la TV peut être transféré vers

le Sonos Ace depuis une barre de son Sonos compatible juste en appuyant sur un bouton. L’audio

spatial avec Dolby Atmos enveloppe l’auditeur d’un son incroyablement détaillé, tandis que le suivi

dynamique des mouvements de la tête permet de toujours rester au cœur de l’action. À venir dans

le courant de l’année: TrueCinema, la nouvelle technologie de Sonos, qui analyse l’espace avec

précision pour recréer un système son surround complet. L’expérience sonore est si réaliste qu’on

en oublie qu’on porte un casque audio.

● Écouter ou bloquer les sons ambiants: L’expérience d’écoute peut être personnalisée grâce à

la Réduction active du bruit (ANC), ou en activant le mode Aware pour rester à l’écoute de son

environnement, que ce soit dans une rue animée ou au bureau.

● Autonomie d’une journée et charge ultra rapide: Jusqu’à 30 heures d’autonomie pour écouter

des contenus ou passer des appels grâce à sa batterie longue durée. Un casque toujours prêt à

l’utilisation grâce à la charge ultra-rapide. Une charge rapide de 3 minutes à l’aide du câble USB-C

apportant 3 heures d’autonomie. «Le Sonos Ace incarne l’ambition de Sonos de créer des expériences sonores émouvantes à la hauteur du moment que nous vivons. C’est un nouveau chapitre passionnant qui s’ouvre, une réflexion sur la conception de produits pour une écoute personnelle.», explique Maxime Bouvat-Merlin, Chief Product Officer chez Sonos. Fidèle à l’héritage de Sonos en matière de produits Premium, le Sonos Ace a été conçu et calibré dans ses moindres détails par les plus grands experts du son afin d’offrir une expérience d’écoute unique.»



Un design élégant et un confort permanent

Le Sonos Ace a été conçu pour être aussi agréable à regarder qu’à utiliser. Son design fin, aisément

reconnaissable, associe des accents métalliques à une finition mate et épurée. Intemporel, il s’adapte à tous les styles.

● Un confort infini: Fabriqué à partir de matériaux légers et de qualité, le Sonos Ace épouse

parfaitement la forme de la tête. L’intérieur des coussinets en mousse est enveloppé de cuir végétal,

tandis que l’arceau et les oreillettes conçus sur mesure, qui dissimulent la charnière, créent une

isolation acoustique parfaite, sans accrocher les cheveux.

● Un design intuitif: Le port et le rangement du Sonos Ace sont un jeu d’enfant: les couleurs

contrastées à l’intérieur des oreillettes indiquent discrètement dans quel sens placer le casque et les

boutons tactiles facilitent l’utilisation des commandes lors du port du casque. Le Sonos Ace se

range facilement, car il se plie à plat. Il se glisse ensuite parfaitement dans son étui de transport

léger.

● Fabriqué de manière responsable: Le Sonos Ace est conçu pour durer et pour être porté au

quotidien. Le casque audio comprend des coussinets remplaçables, des matériaux recyclés qui

utilisent 17% de plastique vierge en moins, et un étui de transport en feutre recyclé à 75 %, fabriqué

à partir de bouteilles en plastique recyclées. Conçue pour améliorer l’efficacité énergétique, la

détection de port du casque audio met la musique en pause lorsque l’utilisateur retire le Sonos Ace,

réduisant ainsi le besoin de le recharger.



Le Sonos Ace sera disponible le 5 juin au prix de 499 EUR (499 CHF).