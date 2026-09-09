La bande originale du jeu vidéo à succès Clair Obscur: Expedition 33, part en tournée internationale en 2027

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Après une première série de concerts à guichets fermés en France et en Europe et accueillie avec ferveur par le public, Clair Obscur: Expedition 33 ​ “A Painted Symphony” prend une nouvelle dimension. Porté par le compositeur Lorien Testard, la chanteuse Alice Duport-Percier et l’Orchestre Curieux, le concert officiel consacré à la bande originale du jeu parcourra la France, l’Europe et les États-Unis en 2027.

De Strasbourg à Helsinki, de Londres à Barcelone, puis de New York à Los Angeles, cette nouvelle tournée investira quelques-unes des salles les plus emblématiques au monde, dont l’O2 Arena – Londres, le Palau Sant Jordi – Barcelone, le Ziggo Dome – Amsterdam, le Radio City Music Hall – New York et le Greek Theatre – Los Angeles.

Une œuvre musicale saluée dans le monde entier

Avec Clair Obscur: Expedition 33 “A Painted Symphony”, Lorien Testard signe l’une des bandes originales les plus marquantes de ces dernières années. Une œuvre couronnée par de nombreuses distinctions internationales et classée #1 Billboard Classic Albums

Mélodies aériennes, orchestrations puissantes, motifs vocaux envoûtants : la musique accompagne chaque étape de l’expédition et occupe une place centrale dans la force émotionnelle et l’identité artistique du jeu.

Cette réussite exceptionnelle a été saluée par certaines des plus prestigieuses distinctions de l’industrie, notamment le prix de la meilleure bande originale et musique aux Game Awards.. Élu Game of the Year aux Game Awards 2025, Clair Obscur: Expedition 33 est le jeu le plus récompensé de l’histoire, et s’est imposé comme un véritable phénomène international.

Une reconnaissance qui dépasse largement l’univers du jeu vidéo : écoutée et partagée dans le monde entier, sa bande originale est devenue une œuvre à part entière.

« A Painted Symphony » : de l’écran aux plus grandes scènes internationales

Clair Obscur: Expedition 33 ​ “A Painted Symphony” est le concert officiel consacré à la musique originale du jeu.

Sur scène, Lorien Testard, Alice Duport-Percier et l’Orchestre Curieux donnent vie aux thèmes emblématiques de l’aventure dans une création musicale pensée spécialement pour le live. L’Orchestre Curieux accompagnera le spectacle sur l’ensemble des dates françaises et européennes, tandis qu’aux Etats Unis, Daniel Sicard dirigera le Wordless Music Orchestra à New York, et à Los Angeles, le Hollywood Chamber Orchestra.

Arrangements symphoniques, richesse orchestrale et puissance de la voix soliste offrent une nouvelle lecture de la bande originale. Le public retrouve les mélodies qui ont accompagné son voyage dans l’univers de Clair Obscur, déployées dans toute leur ampleur au cœur d’une expérience collective et immersive.

Après avoir conquis ses premiers spectateurs, A Painted Symphony franchit une nouvelle étape en 2027 avec une nouvelle scénographie et une tournée internationale à travers la France, l’Europe et les États-Unis.

Tournée 2027

Une tournée internationale exceptionnelle pour découvrir en live toute la puissance musicale et émotionnelle de Clair Obscur: Expedition 33. “A Painted Symphony”

France

28.01.27 – AMNÉVILLE – Galaxie

29.01.27 – STRASBOURG – Zénith

09.02.27 – LILLE – Zénith

10.02.27 – CLERMONT-FERRAND – Zénith

11.02.27 – BORDEAUX – Arkéa Arena

03.03.27 – MONTPELLIER – Sud de France Arena

04.03.27 – MARSEILLE – Le Dôme

07.03.27 – LYON – LDLC Arena

22.03.27 – TOULOUSE – Zénith

25.05.27 – ROUEN – Zénith

26.05.27 – NANTES – Zénith

Europe

28.02.27 – LONDRES – O2 Arena

23.03.27 – BARCELONE – Palau Sant Jordi

30.03.27 – BRUXELLES – ING Arena

31.03.27 – HAMBOURG – Barclays Arena

01.04.27 – BERLIN – Uber Arena

27.04.27 – OSLO – Unity Arena

28.04.27 – STOCKHOLM – Avicii Arena

03.05.27 – AMSTERDAM – Ziggo Dome

04.05.27 – CRACOVIE – Tauron Arena

États-Unis

29.09.27 – NEW YORK – Radio City Music Hall

30.09.27 – NEW YORK – Radio City Music Hall

06.10.27 – LOS ANGELES – Greek Theatre

07.10.27 – LOS ANGELES – Greek Theatre