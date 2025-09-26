Une map inspirée des Highlands écossais intègre Farming Simulator 25

Partager Facebook

GIANTS Software invite les joueurs à explorer Kinlaig, la nouvelle carte incluse dans Farming Simulator 25: Highlands Fishing, récemment annoncé. Disponible à partir du 4 novembre sous forme d’extension, mais aussi en édition indépendante (vendu avec Farming Simulator 25), ce nouveau décor plonge les fans dans le charme sauvage des Highlands écossais.

Un environnement montagneux entre terre et mer

Kinlaig offre une combinaison saisissante de paysages spectaculaires, avec un pont monumental et des étendues d’eau. Avec son architecture authentique, composée de bâtiments traditionnels en briques ainsi que les ruines d’un château pouvant être reconstruites, la carte reflète le patrimoine culturel de la région. Un port de pêche, une locomotive à vapeur et des machines modernes soulignent le lien entre tradition et progrès dans cet environnement côtier.

Aquaculture et pêche côtière

Kinlaig présente les joies de la pisciculture en mer, ainsi que la pêche récréative le long des côtes. Après avoir acheté une canne à pêche chez le revendeur local, les joueurs peuvent lancer leur ligne dans n’importe quel lac, rivière ou océan pour relever le défi de la pêche en toute tranquillité.

De nombreuses autres possibilités s’offrent aux futurs aquaculteurs : des installations d’élevage de poissons, des fermes aquacoles en haute mer, production d’aliments pour animaux et bateaux de transport, qui permettent aux agriculteurs de se lancer dans l’aquaculture parallèlement à l’agriculture, l’élevage et la sylviculture.

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.