La mise à jour de contenu Le Seul Chemin arrive le 12 mai dans Guild Wars 2 Visions of Eternity 

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Deuxième mise à jour majeure depuis la sortie de Visions of Eternity, Le Seul Chemin poursuit l’histoire de la sixième extension de Guild Wars 2, et s’accompagne de nombreuses nouveautés et récompenses.

Dans Visions of Eternity, les joueurs ont mené l’enquête sur une série de voyages menés en secret par l’Enqueste vers la légendaire île de Castora, une zone mystérieuse et riche en magie des lignes de force. D’anciens secrets y ont été mis au jour, et les gardiens de l’île ont été maîtrisés. À présent, le commandant est chargé d’arrêter Vloxx, le nouveau chef de l’Enqueste, qui pense que ses machinations vont bénéficier à toute la Tyrie. Les cinq chapitres de cette mise à jour vont conduire les joueurs au Jardin de l’Éternité.

En plus de la suite de l’intrigue, cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités inédites, deux niveaux supplémentaires de maîtrise, six nouvelles reliques d’extension pour étoffer les effets de combats d’archétypes de personnage et deux accessoires légendaires, dont l’un est à remporter en JcE et l’autre en Monde contre Monde. De plus, les joueurs peuvent désormais personnaliser davantage leur apparence grâce à la fonctionnalité des modèles de style, disponible depuis février 2026. Pour compléter cette mise à jour, les objectifs de la chambre forte du sorcier ont été renouvelés, accompagnés d’une apparence de monture raptor à remporter, ainsi que de nombreuses autres récompenses associées à la nouvelle carte et au nouveau contenu.