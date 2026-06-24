La mort s’éveille avec la saison 14 de Diablo IV, disponible le 30 juin

Blizzard Entertainment a annoncé l’arrivée de la saison 14 de Diablo IV, « Saison de l’éveil de la Mort », et de l’essai gratuit de la nouvelle classe des démonistes le 30 juin. Après les évènements de Lord of Hatred et les innombrables morts causées par la colère de Méphisto, quelque chose a éveillé la Mort elle-même au sein du royaume de Pandémonium. Le même royaume dans lequel Malthaël, l’ange de la Mort, a été vaincu dans Diablo III. La saison 14 ajoute une nouvelle série de quêtes axée sur cette mystérieuse menace, et elle apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et mises à jour de haut niveau que les personnages-joueurs peuvent découvrir.
- Essai gratuit des démonistes : du 30 juin au 7 juillet, les nouveaux personnages-joueurs pourront se lancer dans le jeu de base et découvrir la classe des démonistes gratuitement jusqu’au niveau 30, tout en conservant leur progression lors de l’achat.
- À compter du 8 juillet, les nouveaux personnages-joueurs pourront également tester le jeu de base et les différentes classes grâce à un essai gratuit sur Battle.net. Si vous avez apprécié massacrer des démons, vous pourrez reprendre à l’endroit exact où vous avez arrêté en achetant le jeu complet, car votre progression dans l’essai gratuit sera conservée.
- Ruptures de Pandémonium : d’étranges ruptures se sont ouvertes à travers tout Sanctuaire, semant la mort sur leur passage. Traquez les marche-mondes pour vous emparer des portails menant à la nouvelle salle de mortalité, où la vitesse est votre meilleure arme alors que vous vous battez contre la montre pour élargir le cercle rituel.
- Objets mythiques uniques : tout objet unique obtenu a une chance d’être de qualité mythique ou peut être amélioré pour atteindre cette qualité. La qualité mythique n’est plus réservée à une poignée d’objets uniques. Vous avez désormais la possibilité d’équiper l’objet de votre choix sans perdre en puissance.
- Mode Butin personnel (MBP) : pour les joueurs et joueuses solitaires en quête de compétition, le MBP est enfin disponible. Jouez en solo, sans échange ni groupe, et grimpez dans les classements MBP pour prouver votre talent dans des conditions de jeu parfaitement équitables.
- Classements et tour : le mode compétitif sort de la phase bêta. Hissez-vous en tête des classements pour remporter des halos ornementaux et des titres de prestige afin de montrer votre domination à tout Sanctuaire.
- Collaboration Overwatch : appel à l’ensemble des héros et héroïnes à rejoindre Sanctuaire ! Participez à la collaboration Overwatch à durée limitée, qui vous propose d’obtenir des ornements emblématiques dans un reliquaire gratuit, y compris le pack de familier Kiriko.