La mort s’éveille avec la saison 14 de Diablo IV, disponible le 30 juin

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Blizzard Entertainment a annoncé l’arrivée de la saison 14 de Diablo IV, « Saison de l’éveil de la Mort », et de l’essai gratuit de la nouvelle classe des démonistes le 30 juin. Après les évènements de Lord of Hatred et les innombrables morts causées par la colère de Méphisto, quelque chose a éveillé la Mort elle-même au sein du royaume de Pandémonium. Le même royaume dans lequel Malthaël, l’ange de la Mort, a été vaincu dans Diablo III. La saison 14 ajoute une nouvelle série de quêtes axée sur cette mystérieuse menace, et elle apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et mises à jour de haut niveau que les personnages-joueurs peuvent découvrir.