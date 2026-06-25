Test Google Home Speaker : notre avis sur la nouvelle enceinte connectée de Google avec Gemini

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Après plusieurs années d’absence sur le marché des enceintes intelligentes, Google signe son grand retour avec la Google Home Speaker. Propulsée par Gemini, cette nouvelle enceinte connectée promet une expérience vocale plus naturelle, une intégration poussée de la maison connectée et une qualité audio convaincante. Nous l’avons testée pour vérifier si elle peut rivaliser avec les Amazon Echo et Apple HomePod.

Contrairement aux enceintes haute fidélité destinées aux passionnés d’audio, cette nouveauté vise avant tout les utilisateurs souhaitant centraliser la gestion de leur habitat intelligent. Diffusion musicale, contrôle des objets connectés, assistance quotidienne, réponses contextuelles, rappels, calendrier ou encore automatisation de la maison : la Google Home Speaker entend devenir le véritable centre névralgique du foyer numérique.

Face aux Amazon Echo, aux Apple HomePod ou encore aux nombreuses enceintes connectées compatibles assistants vocaux, Google fait le choix de miser moins sur la puissance sonore que sur la qualité de l’expérience conversationnelle. Grâce à Gemini, les échanges deviennent beaucoup plus naturels et continus, sans qu’il soit nécessaire de répéter systématiquement le célèbre « Ok Google » avant chaque nouvelle demande.

Cette enceinte marque également un tournant historique pour le constructeur américain puisqu’elle succède à la première Google Home commercialisée en 2017 ainsi qu’à la Nest Audio lancée en 2020. Surtout, il s’agit du premier appareil conçu dès l’origine pour exploiter pleinement Gemini for Home, appelé à remplacer progressivement Google Assistant dans l’ensemble de l’écosystème domestique de la firme de Mountain View.

Un design minimaliste pensé pour s’intégrer dans tous les intérieurs

Fidèle à sa philosophie esthétique, Google conserve un design sobre et chaleureux. La Google Home Speaker adopte un habillage textile qui rappelle immédiatement celui de la Nest Audio tout en affinant encore davantage ses lignes. Disponible dans une élégante finition Porcelaine, aux nuances crème discrètes, ou dans une version Vert Sauge, plus originale mais toujours raffinée, elle privilégie une intégration naturelle dans toutes les pièces de la maison.

Avec seulement 8,6 cm de hauteur, 10,7 cm de diamètre et un poids inférieur au kilogramme, cette enceinte connectée se montre particulièrement compacte. Son format réduit lui permet de trouver facilement sa place sur une bibliothèque, un meuble TV, une table de chevet ou encore un plan de travail dans une cuisine.

La qualité de fabrication inspire globalement confiance. Le revêtement textile apporte une touche chaleureuse bien plus agréable que les traditionnelles coques plastiques. Quelques détails de finition apparaissent toutefois légèrement perfectibles, certaines zones du tissu semblant un peu moins tendues que le reste du châssis. Rien de réellement pénalisant au quotidien, mais les utilisateurs les plus exigeants remarqueront cette légère différence avec les références les plus haut de gamme du marché.

Une ergonomie simple mais perfectible

Google privilégie une approche volontairement épurée. L’unique bouton physique présent sur l’appareil permet de désactiver instantanément les microphones afin de préserver la confidentialité des conversations. Une fonction toujours appréciable à l’heure où les assistants vocaux occupent une place grandissante dans les foyers.

Son positionnement à l’arrière de l’enceinte n’est cependant pas idéal. Chaque désactivation nécessite de manipuler l’appareil, une opération rendue heureusement peu contraignante grâce à son poids contenu.

La partie supérieure accueille plusieurs commandes tactiles discrètement intégrées. Deux zones lumineuses permettent de régler le volume sonore tandis qu’une troisième surface sensitive, placée au centre, contrôle la lecture musicale. Une pression prolongée déclenche quant à elle la réinitialisation complète de l’appareil.

Google soigne également le retour visuel grâce à un élégant anneau lumineux installé à la base de l’enceinte. Les différentes couleurs renseignent immédiatement l’utilisateur sur l’état du système : éclairage blanc lors de l’activation de l’assistant vocal, animation bleue et violette pendant le traitement d’une requête par Gemini, ou encore signal orange lorsque les microphones sont désactivés.

L’ensemble demeure particulièrement lisible sans jamais devenir envahissant.

Une connectivité moderne tournée vers la maison intelligente

Derrière son apparente simplicité, la Google Home Speaker embarque une connectivité particulièrement complète.

Elle prend en charge le Wi-Fi 6 (802.11ax), garantissant une connexion stable même dans les environnements fortement sollicités, ainsi que le Bluetooth 5.4 pour la diffusion audio sans fil depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

L’enceinte est également compatible avec Matter, désormais considéré comme le futur standard universel de la domotique, ainsi qu’avec Thread 1.3, lui permettant de jouer le rôle de routeur dans un réseau d’objets connectés compatibles.

En revanche, Google fait totalement l’impasse sur les connexions physiques. Aucune entrée auxiliaire, aucun port audio analogique ni connexion filaire ne sont proposés. Toute l’expérience repose exclusivement sur les technologies sans fil, un choix assumé qui pourra néanmoins décevoir les utilisateurs souhaitant raccorder une platine vinyle, un lecteur audio ou toute autre source externe.

La Google Home Speaker fonctionne exclusivement sur secteur. Son alimentation repose sur un câble USB-C de 1,50 mètre livré avec son adaptateur secteur. Si cette longueur facilite son installation, le câble étant directement fixé à l’enceinte, son remplacement en cas de détérioration apparaît malheureusement impossible.

Installation : une configuration rapide et parfaitement intégrée à l’écosystème Google

L’installation de la Google Home Speaker fait incontestablement partie de ses principaux atouts. Fidèle à sa philosophie consistant à simplifier au maximum l’expérience utilisateur, Google propose un processus de configuration particulièrement intuitif qui ne demande que quelques minutes.

Une fois l’enceinte alimentée, il suffit d’ouvrir l’application Google Home sur un smartphone Android ou iOS. Le nouvel appareil est immédiatement détecté, puis un assistant guide l’utilisateur étape par étape : connexion au réseau Wi-Fi, association au compte Google et éventuelle liaison avec les différents services de streaming compatibles.

L’opération s’effectue sans difficulté particulière et ne nécessite aucune connaissance technique. En moins de cinq minutes, l’enceinte est pleinement opérationnelle.

L’expérience devient encore plus convaincante pour les utilisateurs déjà équipés d’un environnement Google Home. Tous les équipements domotiques déjà enregistrés — ampoules connectées, prises intelligentes, volets roulants, thermostats, caméras, portes de garage ou capteurs divers — sont automatiquement reconnus. Aucune nouvelle configuration n’est nécessaire, l’enceinte s’intègre instantanément à l’écosystème existant.

Cette continuité logicielle renforce véritablement la sensation d’utiliser un produit mature, pensé pour fonctionner immédiatement sans configuration fastidieuse.

Une application Google Home toujours aussi complète

Comme les précédentes générations d’enceintes connectées du constructeur, la Google Home Speaker s’appuie sur l’application Google Home, véritable centre de contrôle de l’écosystème domotique développé par la firme de Mountain View.

L’interface demeure particulièrement claire et accessible. Depuis cette dernière, il est possible de gérer la lecture musicale, de contrôler précisément le volume sonore ou encore d’ajuster les différents paramètres audio.

Google intègre également un égaliseur permettant de modifier séparément les niveaux de graves et d’aigus afin d’adapter la restitution sonore aux préférences de chacun.

L’application offre par ailleurs plusieurs options d’accessibilité, notamment la possibilité d’activer des signaux sonores confirmant le début et la fin des échanges vocaux avec Gemini. Une attention bienvenue qui améliore encore le confort d’utilisation au quotidien.

Compatible avec Android, iOS, Matter ainsi qu’avec le protocole Thread 1.3, la Google Home Speaker s’intègre facilement dans des installations domotiques déjà existantes, qu’elles soient exclusivement composées de produits Google ou qu’elles regroupent plusieurs fabricants compatibles.

Gemini transforme réellement l’expérience utilisateur

La véritable révolution apportée par cette nouvelle enceinte ne se situe pourtant ni dans son design, ni dans sa connectivité.

Elle réside entièrement dans Gemini for Home.

Avec cette nouvelle génération d’intelligence artificielle, Google abandonne progressivement le fonctionnement traditionnel des assistants vocaux, basé sur une succession de commandes indépendantes.

Désormais, une seule invocation suffit.

Après avoir prononcé « Ok Google », l’utilisateur peut poursuivre naturellement la conversation sans répéter systématiquement la commande d’activation. Les échanges deviennent continus, beaucoup plus fluides et nettement plus proches d’une véritable discussion.

Il est ainsi possible d’enchaîner plusieurs questions, de revenir sur un sujet précédent, de demander des précisions ou même de changer complètement de thème sans interrompre la conversation.

Cette évolution change profondément l’expérience utilisateur.

L’impression d’adresser une série d’ordres à une machine disparaît progressivement au profit d’un dialogue beaucoup plus naturel.

Gemini démontre également une meilleure compréhension du contexte. L’assistant peut retrouver une chanson à partir de quelques paroles approximatives, créer un rappel, modifier un rendez-vous du calendrier, contrôler plusieurs appareils connectés simultanément ou encore répondre à des questions complexes avec davantage de pertinence que les anciennes générations de Google Assistant.

En revanche, tout n’est pas encore parfait.

Lors de nos essais, le temps de réponse oscille généralement entre quatre et cinq secondes. Ce délai reste raisonnable, mais il suffit parfois à créer un léger flottement durant la conversation.

Heureusement, Google compense cette attente grâce à un élégant indicateur lumineux bleu et violet qui s’anime autour de la base de l’enceinte pendant le traitement des requêtes par Gemini.

L’utilisateur sait ainsi immédiatement que sa demande est bien prise en compte.

Des fonctions avancées réservées aux abonnés

Google accompagne le lancement de cette nouvelle enceinte d’une stratégie logicielle reposant sur plusieurs niveaux d’abonnement.

Les fonctionnalités essentielles demeurent accessibles gratuitement, mais certaines capacités avancées nécessitent la souscription à Google Home Premium Standard, proposé à 10 euros par mois.

Cette formule donne notamment accès à Gemini Live, la version conversationnelle avancée de l’assistant.

Pour aller encore plus loin, Google commercialise également une formule Google Home Premium Advanced, facturée 18 euros mensuels.

Cette version enrichit considérablement les possibilités offertes par l’intelligence artificielle. L’utilisateur peut notamment effectuer des recherches vocales dans l’historique vidéo des caméras de surveillance compatibles ou encore recevoir chaque jour un résumé intelligent des événements détectés à son domicile pendant son absence.

Cette approche rappelle les stratégies déjà adoptées par plusieurs acteurs de la maison connectée : le matériel constitue désormais la porte d’entrée vers des services enrichis reposant sur des abonnements.

L’expérience reste pleinement fonctionnelle sans ces offres payantes, mais une partie des fonctionnalités les plus innovantes demeure réservée aux utilisateurs prêts à investir davantage dans l’écosystème Google.

Une architecture audio pensée pour un usage quotidien

Contrairement à certaines enceintes connectées haut de gamme qui misent sur une architecture acoustique complexe, Google privilégie ici la simplicité et la polyvalence. La Home Speaker embarque un unique haut-parleur large bande de 58 mm, conçu pour diffuser un son omnidirectionnel à 360 degrés. Cette conception permet à l’enceinte de répartir le son de manière homogène dans toute la pièce, sans nécessiter un positionnement précis face à l’utilisateur.

L’objectif est clair : offrir une restitution équilibrée, quelle que soit la pièce dans laquelle l’enceinte est installée. Cuisine, salon, chambre ou bureau, le Google Home Speaker s’adapte facilement à tous les environnements domestiques.

Pour la reconnaissance vocale, Google fait également évoluer son matériel. L’appareil intègre trois microphones longue portée, capables de distinguer les commandes vocales même lorsque de la musique est diffusée ou que l’environnement est relativement bruyant. Cette configuration améliore sensiblement la fiabilité des interactions avec Gemini, qui comprend les requêtes sans qu’il soit nécessaire de hausser la voix.

Une qualité sonore convaincante pour une enceinte aussi compacte

Si cette nouvelle enceinte connectée n’a jamais été pensée pour concurrencer une véritable chaîne Hi-Fi, elle réserve néanmoins une agréable surprise sur le plan audio.

Dès les premières écoutes, la restitution apparaît équilibrée et particulièrement agréable. Les basses fréquences disposent d’une présence étonnante compte tenu du faible volume de l’enceinte, tandis que les médiums offrent un excellent niveau de définition, mettant parfaitement en valeur les voix, les podcasts ou encore les dialogues des contenus vidéo.

Les hautes fréquences se montrent légèrement moins raffinées. Les aigus manquent parfois d’un peu de précision sur certains morceaux riches en détails, mais cela reste largement acceptable compte tenu du positionnement du produit.

La diffusion à 360 degrés constitue également un véritable avantage. Contrairement à de nombreuses enceintes directionnelles, il n’est pas nécessaire de l’orienter vers la zone d’écoute pour bénéficier d’une restitution homogène.

Autre bonne surprise : la puissance disponible. Malgré son format particulièrement compact, le Google Home Speaker remplit sans difficulté une chambre ou un salon de taille moyenne, tout en conservant une restitution maîtrisée, sans saturation excessive lorsque le volume augmente.

Pour les utilisateurs souhaitant aller plus loin, Google permet de constituer une paire stéréo en associant deux Home Speaker à un Google TV Streamer. Cette configuration améliore sensiblement l’immersion lors du visionnage de films ou de séries.

Il ne s’agit toutefois pas d’un véritable système home cinéma. L’enceinte ne prend pas en charge un environnement surround complet et il n’est pas possible d’ajouter des enceintes arrière afin de reproduire une véritable scène sonore multicanale.

L’écosystème Google autorise également la création de groupes audio réunissant plusieurs enceintes Nest, Home Speaker ou appareils compatibles Google Cast afin de diffuser simultanément de la musique dans plusieurs pièces du logement.

Prix et disponibilité

La Google Home Speaker est commercialisée au tarif conseillé de CHF 99.-, un positionnement qui la place directement face aux principales enceintes connectées concurrentes d’Amazon et d’Apple.

Afin d’accompagner son lancement, Google offre jusqu’au 30 septembre 2026 un abonnement de six mois à Google Home Premium Standard, permettant notamment de profiter des fonctions conversationnelles avancées de Gemini Live.

À l’issue de cette période promotionnelle, plusieurs formules sont proposées :

Google Home Premium Standard : CHF 10 /mois ou CHF 100/an , donnant accès aux fonctionnalités avancées de Gemini Live.

: CHF 10 ou , donnant accès aux fonctionnalités avancées de Gemini Live. Google Home Premium Advanced : CHF 20/mois ou CHF 200/an, intégrant des services supplémentaires comme les résumés intelligents du domicile, la recherche vocale dans les vidéos des caméras compatibles ou encore diverses fonctions avancées basées sur l’intelligence artificielle.

Cette stratégie montre clairement que Google considère désormais ses services logiciels comme un prolongement naturel de son matériel, une approche déjà largement adoptée par les principaux acteurs de la maison connectée.

Verdict : une enceinte connectée qui inaugure une nouvelle génération d’assistants domestiques

Avec la Google Home Speaker, Google ne cherche pas à révolutionner le marché par une démonstration de puissance sonore ou un design spectaculaire. Son ambition est tout autre : faire évoluer profondément la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur maison connectée.

Et sur ce point, le pari apparaît largement réussi.

L’intégration de Gemini for Home transforme réellement l’expérience quotidienne. Les conversations gagnent en fluidité, les réponses deviennent plus pertinentes et l’assistant comprend beaucoup mieux le contexte des demandes successives. Cette nouvelle approche conversationnelle constitue sans doute la plus importante évolution de l’écosystème Google Home depuis son lancement.

À cela s’ajoutent une installation particulièrement simple, une compatibilité exemplaire avec les standards Matter et Thread, une excellente intégration avec les services Google ainsi qu’une prestation audio étonnamment convaincante pour une enceinte aussi compacte.

Tout n’est cependant pas irréprochable. Les quelques secondes nécessaires au traitement des requêtes rappellent que Gemini reste encore perfectible, certaines finitions pourraient être plus soignées et plusieurs fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement payant, ce qui augmente sensiblement le coût d’utilisation pour exploiter pleinement le potentiel du produit.

Malgré ces quelques réserves, la Google Home Speaker s’impose comme l’une des enceintes connectées les plus abouties du marché. Plus qu’un simple diffuseur musical, elle devient un véritable centre de contrôle intelligent du foyer, capable d’accompagner naturellement les utilisateurs dans leurs usages quotidiens.

Pour celles et ceux déjà investis dans l’écosystème Google, elle constitue aujourd’hui l’une des références les plus cohérentes et les plus prometteuses du secteur.