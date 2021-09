World War 3 : une nouvelle vidéo détaille les uniformes et la personnalisation

Une nouvelle vidéo est désormais disponible et permet de découvrir les uniformes ainsi que les améliorations apportées à la personnalisation et à la création de personnage.

World War 3 proposera une immense variété d’uniformes et d’options de personnalisation. Les artistes de The Farm 51 ont travaillé avec un scanner 3D Artec pour reproduire en jeu des objets réalistes : des armes aux sacs en passant par les bottes de combat. Même avec cette technologie, les développeurs doivent créer des uniformes de toutes pièces, retravailler certains éléments et créer des textures à la main. Divers uniformes militaires ont été reproduits avec fidélité, notamment ceux des Navy SEALs américains, du Spetsnaz russe ou encore du GROM polonais.

La personnalisation sera plus intuitive grâce à la nouvelle interface. De nouvelles options permettront aux joueurs d’adapter leur apparence à l’environnement, grâce à divers types de camouflage : urbain, neigeux, et bien plus.

Les développeurs préparent également des objets d’apparat exclusifs pour les joueurs qui ont participé à l’accès anticipé de World War 3.