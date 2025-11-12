Sega dévoile le contenu à venir du Season Pass de Sonic Racing: CrossWorlds

Partager Facebook

Lors de la conférence State of Play de Sony au Japon, SEGA a sorti une nouvelle bande-annonce offrant un aperçu complet du très attendu contenu Season Pass à venir pour Sonic Racing: CrossWorlds dans les mois à venir. Les fans pourront incarner des personnages connus, issus de l’univers de SEGA et au-delà, comme Bob l’éponge, NiGHTS, Tangle et Whisper de la série Sonic the Hedgehog ou encore Super Monkey Ball. Dès la semaine prochaine, les fans pourront s’affronter pour la première place avec Bob l’éponge et Patrick dans un circuit inspiré par Bikini Bottom !

Vous trouverez ci-dessous des informations supplémentaires sur le contenu du Season Pass à venir :

Bob l’éponge

Date de sortie Mercredi 19 novembre à 17h00 PT / Jeudi 20 novembre 2025 à 02h00 (heure française)

Contenu inclus Les personnages jouables Bob l’éponge et Patrick Le véhicule Patty Wagon Un circuit inspiré par Bikini Bottom Nouvelles pistes musicales inspirées par Bob l’éponge 6 emotes par personnage



NiGHTS

Fenêtre de sortie Décembre 2025

Contenu inclus Le personnage jouable NiGHTS Le véhicule Dream Sleeper



Super Monkey Ball

Fenêtre de sortie Janvier 2026

Contenu inclus Le personnage jouable AiAi Le véhicule Banana Cruiser



Sonic the Hedgehog IDW

Fenêtre de sortie Février 2026

Contenu inclus Les personnages jouables Tangle et Whispe



Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation5, PlayStation4 , Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modèle OLED et Nintendo Switch Lite à partir de 59,99 €.