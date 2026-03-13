World of Warships et Sabaton occupent le devant de la scène avec leur toute nouvelle collaboration

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Wargaming, dévoile une nouvelle collaboration avec le groupe suédois de heavy metal Sabaton. Ce partenariat s’accompagne de la sortie d’un nouveau single, Yamato, inspiré du légendaire cuirassé japonais. Une collection, La légende de Sabaton, sera également disponible du 13 mars au 16 avril, avec un commandant Sabaton, des camouflages thématiques et des conteneurs. Les joueurs pourront également suivre un stream thématique avec un invité spécial et une chance de gagner des billets de concert Sabaton et d’autres objets en jeu.

La sortie mondiale du nouveau single Yamato de Sabaton

Le dernier single de Sabaton, Yamato, rend hommage à l’emblématique cuirassé japonais du même nom et emmène les fans dans un voyage intense à travers l’histoire. Le morceau marque la deuxième collaboration entre World of Warships et Sabaton, dans la continuité du succès de leur premier single appelé Bismarck, sorti en 2019. Pour marquer cette sortie, un clip spécial sera disponible sur YouTube, renforçant les riffs puissants de la chanson par des visuels saisissants pour une expérience d’écoute encore plus immersive.

Joakim Brodén, le chanteur de Sabaton, rejoint le jeu en tant que commandant

La collaboration introduit également le chanteur de Sabaton Joakim Brodén en tant que commandant dans World of Warships, avec les voix de Joakim lui-même et de Pär Sundström, bassiste de Sabaton. Lorsque le commandant Joakim Brodén est à la barre, la bande-son de bataille standard sera remplacée par Yamato ou Bismarck pour transformer chaque affrontement en une expérience metal épique.

La collection La légende de Sabaton

Emmenant les fans dans un voyage épique à travers l’histoire du groupe, la collection La légende de Sabaton est disponible dans des conteneurs standards et premiums thématiques. Les joueurs y découvriront des messages des membres du groupe et des anecdotes sur eux.

En récompense, ceux qui complètent la collection recevront un camouflage permanent Crowned in Smoke and Flame pour Yamato, le commandant Joakim Brodén, ainsi que cinq camouflages permanents Metal Flames. Au-delà de la collection, les joueurs pourront également obtenir un nouvel effet de destruction d’ennemi Into the Fire, des pavillons commémoratifs, ainsi qu’un patch Sabaton via des lots spéciaux.

Livestream thématique Yamato et Sabaton sur consoles et mobile

Le 13 mars à 18h (CET), les fans pourront suivre un livestream avec Pär Sundström sur les chaînes Twitch , YouTube et X (Twitter) officielles de World of Warships. Les spectateurs auront la possibilité d’obtenir gratuitement du nouveau contenu issu de la collaboration, ainsi que de gagner des billets de concert Sabaton.

Au-delà du PC, certains contenus Sabaton seront disponibles sur World of Warships: Blitz du 13 au 17 mars 2026, et pour les joueurs de World of Warships: Legends du 30 mars au 4 mai 2026. Ce contenu Sabaton, plébiscité par les fans, apparaîtra également dans World of Tanks: Modern Armor du 17 au 30 mars, avec le retour des chars Primo Victoria et Spirit of War.

Passe Événement de la bataille du cap Matapan et retour des Opérations

En plus de la collaboration, un nouveau Passe Événement ainsi que le retour des Opérations arrivent dans le cadre de la mise à jour 15.2. Le Passe Événement de la bataille du cap Matapan commémore le 85e anniversaire de la bataille pour la suprématie en Méditerranée entre la Grande-Bretagne et l’Italie, et propose des récompenses thématiques dont le nouveau croiseur premium italien de rang VII, le Fiume.

De plus, trois Opérations sont de retour et deviennent permanentes après leurs débuts en 2025 : Convoi de l’Arctique, Tokyo Express et Offensive du Pacifique. La mise à jour se conclut par des changements sur les mécaniques des porte-avions, un rééquilibrage de la carte Okinawa, une nouvelle saison de Batailles de clans, ainsi que la poursuite des célébrations du Nouvel An lunaire 2026.