La Saison 5 de skate. dévoile le S.U.M.R. Camp Mega Park, les fêtes de quartier et bien plus encore

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Intitulée Big Air Retreat et dont le lancement est prévu le 8 septembre, la Saison 5 offre aux joueur·se·s de nouvelles façons d’explorer, de s’exprimer et de faire du skate ensemble. Elle enrichit également San Vansterdam d’une nouvelle destination épique, de systèmes sociaux plus poussés et d’une approche entièrement repensée de la progression, en s’appuyant sur les enseignements tirés par Full Circle auprès des joueur·se·s au cours de l’année écoulée.

Au cœur de la Saison 5 se trouve le S.U.M.R. Camp Mega Park, un terrain de skate aussi vaste qu’une montagne, conçu pour mettre en avant la vitesse et la créativité. Il propose plus de 30 parcours uniques axés sur la verticalité, la fluidité et la découverte, ainsi que de nombreuses évolutions en matière de progression, de systèmes sociaux et de contenu saisonnier. Des rues de la ville aux lignes ouvertes en montagne, la Saison 5 encourage les skateur·se·s à s’éloigner de l’agitation, à trouver leur style et à créer ensemble des moments de skate inoubliables.