La Saison 5 de skate. dévoile le S.U.M.R. Camp Mega Park, les fêtes de quartier et bien plus encore

Intitulée Big Air Retreat et dont le lancement est prévu le 8 septembre, la Saison 5 offre aux joueur·se·s de nouvelles façons d’explorer, de s’exprimer et de faire du skate ensemble. Elle enrichit également San Vansterdam d’une nouvelle destination épique, de systèmes sociaux plus poussés et d’une approche entièrement repensée de la progression, en s’appuyant sur les enseignements tirés par Full Circle auprès des joueur·se·s au cours de l’année écoulée.
Au cœur de la Saison 5 se trouve le S.U.M.R. Camp Mega Park, un terrain de skate aussi vaste qu’une montagne, conçu pour mettre en avant la vitesse et la créativité. Il propose plus de 30 parcours uniques axés sur la verticalité, la fluidité et la découverte, ainsi que de nombreuses évolutions en matière de progression, de systèmes sociaux et de contenu saisonnier. Des rues de la ville aux lignes ouvertes en montagne, la Saison 5 encourage les skateur·se·s à s’éloigner de l’agitation, à trouver leur style et à créer ensemble des moments de skate inoubliables.
- S.U.M.R. Camp Mega Park : Le S.U.M.R. Camp Mega Park constitue le cœur de la Saison 5 : une immense destination dans les montagnes conçue pour les sauts spectaculaires, une vitesse extrême et une exploration verticale. Avec ses rampes gigantesques et plus de 30 parcours uniques à explorer, il offre un terrain de jeu encore plus vaste et plus déjanté que ceux de Skate 2 et Skate 3. Accessible en bateau-taxi, cette nouvelle zone sera initialement disponible via le skate.Pass Premium dès le lancement, puis son accès sera élargi en milieu de saison.
- Nouveaux tricks et améliorations du gameplay : La Saison 5 ajoute les underflips avec 16 variantes, une mécanique de footplant renforcée et des améliorations du pumping pour des déplacements plus fluides, ainsi que 4 variantes de footplant peaufinées pour offrir un rendu plus fluide et plus naturel.
- Réunions et fêtes de quartier : Les fêtes de quartier deviennent un mode de réunion officiel dès la Saison 5, permettant à jusqu’à 150 joueur·se·s de participer à des événements de skate accessibles, compétitifs et ouverts à tous à travers San Vansterdam. Quatre types de fêtes de quartier seront disponibles : Invitational, Pro Comp, Mixer et Block Blitz. Les joueur·se·s pourront également créer des Batailles de spot via le menu Affrontement, en sélectionnant le lieu de leur choix et le nombre d’adversaires souhaité.
- Mises à jour de San Vansterdam, nouveau parc de Hedgemont : La Saison 5 apporte également des éléments inspirés du S.U.M.R. Camp à la place de la fête de quartier de San Vansterdam, conférant à cet espace une ambiance plus décontractée et rustique, tandis que des travaux de construction débutent sur le site de l’ancien parc communautaire de Hedgemont. Prévu pour la mi-saison, le Parry Point Park est un nouveau lieu dédié au skate de rue à Hedgemont, le long de Blue Light Beach.
- Refonte des tâches et de la progression : La Saison 5 propose un système de progression remanié, axé sur les primes et comprenant des primes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, infinies, de Crew et d’événement. Les joueur·se·s peuvent également accomplir des défis à durée illimitée, des défis à l’honneur hebdomadaires, des défis Prends le quartier et des Lignes rapides pour gagner des récompenses et progresser dans le skate.Pass.
- Nouveaux éléments cosmétiques et récompenses actualisées : Les skateur·se·s pourront profiter de nouvelles récompenses inspirées du thème Big Air, ainsi que de nouveaux éléments cosmétiques, matériaux et marques. Les détenteurs du skate.Pass pourront découvrir de nouvelles marques telles qu’adidas Terrex, Carpet Company, Baker et Deathwish. Outre le skate.Pass, la Saison 5 accueille de nouveaux partenaires pour les éléments cosmétiques, notamment Converse, Online Ceramics, Primitive et bien d’autres, ainsi que des éléments cosmétiques actualisés issus de marques déjà présentes telles que Nike SB, Vans, Dickies et adidas.