World of Tanks fête son 15e anniversaire

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Depuis son lancement en 2010, le jeu a été salué dans le monde entier, a rassemblé des millions de joueurs et a redéfini les standards du combat de chars en ligne. Cette année promet d’être la plus grande célébration jamais organisée.

Du 8 au 31 août, l’équipe de World of Tanks invite tous les joueurs à participer aux festivités avec des cadeaux, des missions spéciales, des récompenses exclusives et de nombreuses surprises.

La célébration commence directement dans le Garage, où les joueurs peuvent accéder à l’Album Anniversaire . Connectez-vous chaque jour pour ouvrir des enveloppes, revivre les moments clés de l’histoire de World of Tanks et obtenir de superbes récompenses.

. Connectez-vous chaque jour pour ouvrir des enveloppes, revivre les moments clés de l’histoire de World of Tanks et obtenir de superbes récompenses. Avec le chapitre spécial du Passe de Bataille Anniversaire , les joueurs pourront gagner le tout nouveau Brennos, un char lourd français de rang VIII, un équipage spécial issu des tankistes du Garage et d’autres objets précieux en jeu.

, les joueurs pourront gagner le tout nouveau Brennos, un char lourd français de rang VIII, un équipage spécial issu des tankistes du Garage et d’autres objets précieux en jeu. Préparez-vous à encore plus d’action explosive, car l’Arcade Cabinet proposera un mode spécial appelé Tirs nourris pendant deux week-ends en août. Il offrira des batailles à haute intensité avec huit véhicules spéciaux tirant des milliers de projectiles par minute.

pendant deux week-ends en août. Il offrira des batailles à haute intensité avec huit véhicules spéciaux tirant des milliers de projectiles par minute. Bonus en jeu pour les vétérans : tous ceux qui ont créé leur compte World of Tanks avant le 14 avril 2012 sont officiellement reconnus comme vétérans et reçoivent un badge spécial « 15e anniversaire ». Dans chaque bataille incluant au moins un joueur vétéran, tous les participants reçoivent un bonus de +15 % sur le montant de crédits de base gagnés.

: tous ceux qui ont créé leur compte World of Tanks sont officiellement reconnus comme vétérans et reçoivent un badge spécial « 15e anniversaire ». Dans chaque bataille incluant au moins un joueur vétéran, tous les participants reçoivent un bonus de +15 % sur le montant de crédits de base gagnés. Streams anniversaires : une série de diffusions spéciales où les joueurs peuvent gagner des styles de chars 3D et 2D, des personnalisations d’équipage, des véhicules Premium de rang VIII à IX, et bien plus encore.

Depuis quinze ans, World of Tanks continue d’évoluer grâce à sa communauté incroyable. Que vous soyez une nouvelle recrue ou un commandant de longue date, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour reprendre les commandes de votre char.

De plus, pour célébrer les 15 ans de World of Tanks, Wargaming lance une gamme de produits dérivés spéciale anniversaire pour les passionnés de tanks du monde entier. Allant de vêtements exclusifs à des accessoires uniques, la collection offre aux fans une occasion de marquer l’événement avec style.

Découvrez la gamme complète ICI.