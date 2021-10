Partager Facebook

Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, Aida vient d’être réquisitionnée comme interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp est débordé : les habitants viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée imminente de l’armée serbe. Chargée de traduire les consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, coincés derrière les grilles du camp.

Tension, rebondissements et suspense sont au cœur de ce récit à l’issue inéluctable. Revêtant aussi bien des airs de thriller que de documentaire, ce film nous livre le portrait d’une femme au courage exemplaire qui tente de sauver sa famille du génocide. Outre le drame intime qui se déroule sous nos yeux, l’œuvre constitue également un témoignage effroyable du massacre de Srebrenica et un hommage aux victimes et survivants du conflit. Le massacre lui-même se déroule hors champ et la cinéaste multiplie les gros plans pour filmer les visages, tant ceux des victimes que des bourreaux. Intense, glaçant et puissant, ce drame représente un véritable travail de mémoire et de souvenir qui vaut mille documentaires.









La voix d’Aïda

Un film de Jasmila Zbanic

Avec Jasna Duricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler, Johan Heldenbergh

Distributeur : Cineworx

Durée : 103 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 29 septembre 2021