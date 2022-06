Le premier Chromecast avec télécommande et Google TV maintenant disponible en Suisse

Google TV organise le contenu de diverses applications et abonnements, propose des recommandations et vous indique les tendances du moment. En Suisse, il est livré avec YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, Zattoo, myCANAL, RTL+, DAZN et Apple TV. Il existe plus de 6 500 autres apps qui peuvent être facilement installées.



Télécommande vocale Chromecast

L’interface utilisateur de Google TV est très facile à naviguer avec la nouvelle télécommande vocale Chromecast, qui dispose de boutons dédiés pour YouTube et Netflix.



La télécommande dispose également d’un bouton Google Assistant. Il suffit d’appuyer sur ce bouton et de le maintenir enfoncé pour demander des films, des séries, des genres, de la musique ou tout ce que vous demanderiez à l’Assistant Google, comme la météo, l’éclairage ou la vérification d’une caméra Nest ou d’une sonnette. La télécommande vocale Chromecast peut également contrôler l’alimentation, le volume et les canaux d’entrée d’un téléviseur.



4K HDR

Le Chromecast avec Google TV se présente sous un design compact et fin et est doté des dernières technologies pour offrir la meilleure expérience visuelle. Il se branche sur un port HDMI et se cache derrière le téléviseur. Le Chromecast avec Google TV diffuse des vidéos d’une clarté exceptionnelle jusqu’à 4K HDR à 60 images par seconde, prend en charge Dolby Vision pour des couleurs, un contraste, une luminosité et des détails extraordinaires, et offre le passage HDMI du contenu audio Dolby.