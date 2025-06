Visitez les montagnes de Thaïlande et la plage dans Street Fighter 6

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’empereur du Muay Thai, Sagat, rejoint Street Fighter 6 à partir du 5 août avec le support du crossplay sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC, et maintenant la nouvelle Nintendo Switch 2.

Les joueurs pourront voyager dans les impressionnantes montagnes de Thaïlande alors qu’ils visitent et apprennent de Sagat en tant que nouveau Maître dans le World Tour.

Pour célébrer la prochaine sortie de Sagat, le Sagat Arrives Fighting Pass sera disponible à partir du 4 juillet et comprendra également du contenu utilisable dans Fighting Ground comme de nouvelles couleurs EX pour Ryu et Ken.

Prenez vos serviettes car sept personnages de Street Fighter 6 se jetteront à l’eau cet été en portant leurs maillots de bain dans une prochaine mise à jour de la tenue 4, qui sortira en même temps que Sagat le 5 août.

Dans le monde compétitif de Street Fighter 6, le Capcom Pro Tour s’intensifie avec La Capcom Cup 12 qui aura lieu du 11 au 15 mars 2026, de retour à l’historique Ryogoku Kokugikan Arena à Tokyo, au Japon, avec pour la troisième année consécutive un grand prix d’un million de dollars.

Et n’oubliez pas de regarder le Sajam Slam 5 à venir où 32 des meilleurs streamers seront associés à huit entraîneurs professionnels pour s’affronter dans une bataille en huit équipes pour la suprématie, avec un voyage à Evo USA 2025 à la clé. Connectez-vous à la chaîne Twitch de Sajam pour suivre les matchs de la phase de groupes le vendredi 27 juin et les finales par équipe le dimanche 29 juin, le tout à partir de 15h00 PT soit minuit pour notre fuseau horaire.