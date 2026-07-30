Premières images de gameplay pour Farming Simulator 25: Beans & Alpacas

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La FarmCon approche à grands pas, tout comme les alpagas, les vaches Brahman et les nouvelles informations sur Farming Simulator 25: Beans & Alpacas. Avec son café, ses animaux à la laine soyeuse, son environnement inspiré de l’Amérique du Sud, ses nouvelles constructions, ses machines inédites et bien plus encore, cette extension se dévoile aujourd’hui à travers ses premières séquences de gameplay présentées par GIANTS Software, à la fois éditeur et développeur.

D’autres révélations seront faites lors de la FarmCon 26, organisée les 1er et 2 août chez Volvo Construction Equipment à Konz, en Allemagne.

Premiers aperçus de la carte, des machines et de la culture du café

À l’occasion de la FarmCon 26, le dernier épisode de l’émission d’actualité de GIANTS Software met en avant Catuaí, une toute nouvelle carte inspirée du Brésil. Elle introduit notamment le café parmi les nouvelles cultures disponibles, permettant aux joueurs de créer leur propre plantation de café, accompagnée d’une sélection de machines spécialisées.

Les alpagas et les vaches Brahman font également leur apparition dans ces premières séquences de gameplay. Sur la scène de la FarmCon, les développeurs dévoileront davantage d’informations sur cette extension à venir et ses nombreuses fonctionnalités.

Présentations et compétitions au programme de la FarmCon

Lors de la FarmCon, les intervenants de GIANTS Software présenteront la nouvelle carte et proposeront une visite approfondie de Catuaí. Une présentation de gameplay consacrée à la culture du café et aux nouvelles machines sera ensuite proposée, avant un aperçu plus global des prochaines nouveautés prévues pour Farming Simulator.

Une présentation dédiée au modding ainsi que plusieurs sessions de questions-réponses avec la communauté sont également au programme. Les hôtes de l’événement, Volvo CE, ainsi que le constructeur agricole SKY Agriculture, proposeront eux aussi leurs propres présentations. Entre les différentes sessions, les visiteurs pourront participer aux compétitions virtuelles de « Bale Race », tandis que le quiz « Creator Clash » réunira sur scène plusieurs créateurs de contenu incontournables de la communauté Farming Simulator.

Chaque billet pour la FarmCon comprend un sac de bienvenue (goodie bag), l’accès à une visite de l’usine Volvo CE ainsi qu’à une zone d’essais où il sera possible de tester différentes machines. Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Beans & Alpacas sera disponible le 27 octobre.

Billetterie encore ouverte pour la FarmCon 26